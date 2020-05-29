ЄС схвалив транш Україні в €500 мільйонів макрофінансової допомоги

Новини Бізнесу:Євросоюз оголосив про виділення Україні кредиту в сумі €500 млн в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, за якою з 2014 року ЄС надав Україні кредит на загальну суму €3,8 млрд (включаючи транш, що був ухвалений сьогодні).

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської комісії.

Як зазначається, така кредитна допомога є найбільшою за обсягом макрофінансовою допомогою, яку ЄС виділив будь-якій індивідуальній країні-партнеру.

"Україна залишається на порядку денному Європи. Ми продовжуємо політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо у ці часи кризи, для того, щоб підтримати порядок денний реформ в Україні для розбудови більш стійкої економіки. Україна досягла необхідних показників у реформах в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги, і ми готуємо виділення 500 млн євро. В рамках допомоги нашим сусідам для подолання наслідків пандемії ми надамо Україні подальшу надзвичайну макрофінансову допомогу в обсязі 1,2 млрд", - зауважив з цього приводу виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як зазначається, виділення другого та останнього траншу в рамках програми макрофінансової допомоги стало можливим після того, як Україна виконала 12 політичних кроків, що були погоджені з ЄС. Вони включають важливі заходи у сфері боротьби з корупцією та з відмиванням грошей, стосовно порядку використання бюджетних коштів, реформ у банківському секторі, в енергетиці, охороні здоров’я та у соціальній політиці.

У повідомленні Єврокомісії окремо наголошується, що виділення Україні макрофінансової допомоги ЄС стало можливим після укладення угоди Stand-by між Україною і МВФ та імплементації заходів, що були необхідні для цього кроку.

Ресурси в рамках макрофінансової допомоги будуть виділятися в формі довгострокових кредитів з низькою процентною ставкою. Перший транш допомоги в обсязі 500 млн євро, відповідно до цієї програми, Україна отримала у грудні 2018 року.

Цю програму макрофінансової допомоги в обсязі 1 млрд євро Єврокомісія запропонувала у березні 2018 року у відповідь на запит України. Ця пропозиція була ухвалена Європарламентом та Радою ЄС у липні 2018 року. Меморандум про порозуміння між ЄС і Україною з цього приводу був підписаний у вересні 2018 року, та був ратифікований Верховною Радою.