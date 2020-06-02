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Вівторок, 02.06.2020
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Споживачі газу з лічильниками платять кошти за тих, у кого лічильників немає

Споживачі газу з лічильниками платять кошти за тих, у кого лічильників немає
10:07 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Експерти радять Міненерго підняти норми споживання газу для споживачів без лічильників. Однак міністерство остаточного рішення не прийняло.

Україна - єдина країна в Європі та пострадянському просторі, яка не має 100% індивідуального обліку природного газу. Через це споживачі газу з лічильниками платять кошти за тих, у кого такого обладнання немає, а Україна купує продукт з обмовкою "приблизно". Як вирішити проблему, розбиралися фахівці державної регуляторної служби України (ДРС), інформує УНН.

Фахівці служби констатували, що все почалося у 2014 році, коли уряд схвалив норми споживання природного газу для споживачів, у яких відсутні прилади обліку - вони були у 2,5 рази менші від діючих.

Дії уряду не базувалися на дослідженнях або обґрунтуваннях, і це призвело до збитків операторів ГРМ (газорозподільної системи - ред.), без джерела їх покриття.

Тож, відповідні норми потрібно переглядати, вважають у ДРС - шляхом встановлення реальної величини споживання природного газу для абонентів.

"По такому шляху пішов Казахстан, де норма складає 25 куб. м. на людину в місяць, Білорусь - 12 куб. м. на людину в місяць.

І навіть якщо взяти Росію, де кожна область встановлює свою норму споживання, то норми, нижчої за 11 куб. м. на людину на місяць немає. У той же час, Казахстан та Росія мають неспівставні з Україною запаси природного газу, не плутають облік споживання і запаси ресурсу.

Всі перелічені країни та інші країни пострадянського простору мають 100% облік споживання природного газу", - пояснюють експерти.

Вкрай важливо, аби у підсумку нові норми спонукали абонентів встановлювати індивідуальні прилади обліку.

Оскільки сьогодні існує певна дискримінація за метрологічною ознакою через "наявність лічильника газу": побутові споживачі природного газу із лічильниками (питома вага 75%) платять кошти за споживання природного газу без лічильників (питома вага 25%).

"Перегляд норм - це не зміна тарифу. З практики інших країн пострадянського простору основним завданням перегляду є встановлення величини норми споживання, яка спонукає абонента встановити індивідуальний прилад обліку. Мета в нас така ж, як і у сусідніх країнах - спонукати абонентів на встановлення лічильників задля 100% обліку споживання природного газу", - зазначають у відомстві.

Раніше у НКРЕКП заявляли про те, що норми споживання газу для абонентів без лічильників занижено удвічі.

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Тарифи, Споживачі, Газовий лічильник, Без лічильника.
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