Субсидія для безробітних: міністр розповів, як отримати допомогу

Новини Бізнесу:Документи для отримання субсидії приймають по пошті і онлайн.

Українцям, які втратили роботу і перебували на обліку в центрі зайнятості, можна звертатися до органу соцзахисту населення та подавати документи, щоб отримати субсидію.

Про це 2 червня в ефірі "Сниданку з 1+1" розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

Безробітним радять звернутися в органи соцзахисту поштою, особисто або з допомогою сайту. При цьому при розрахунку субсидії в дохід буде додано виключно розмір допомоги з безробіття.

"У березні було прийнято відповідне рішення уряду під модифікацію під цю проблему (карантини в країні через коронавірус - ред.) В загальному випадку ми брали доходи за попередні шість місяців, коли людина працювала та отримувала доходи. Враховуючи, що в березні та квітні люди масово втратили роботу, то ми обнулили їх доходи до цього моменту". - сказав Музиченко.

Для громадян, які в період карантину втратили роботу і зареєструвалися безробітними, враховуються виключно поточні доходи у вигляді допомоги з безробіття, додає він. Тобто не враховуються доходи, які вони отримали раніше.

У Нацбанку прогнозують, що в Україні рівень безробіття через коронакризу досягне піку у другому кварталі року. Очікується, що він становитиме 11,5% проти 8,2% минулого року.