Скачать
Вівторок, 02.06.2020
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Зеленський: Україні вдалося непогано пройти першу хвилю пандемії
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Мілан веде переговори про трансфер хавбека Бенфіки Флорентіно Луїша
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)
Ріанна знялася в сексуальній фотосесії (Фото)

Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета

Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета
15:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:На цьому Нацбанк планує завершити процес оптимізації й поновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

"Це частина комплексного рішення з оптимізації й оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року і має за мету забезпечити в Україні надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - сказано в повідомленні Нацбанку.

У банку додають, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень). Таке співвідношення є не тільки зручним для здійснення розрахунків та задовольняє потреби української економіки в готівкових грошах, але і відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великобританії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії й т. д.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк раніше вводив в обіг низку нових банкнот і монет національної валюти. Зокрема, з 20 грудня минулого року введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень. Цього року, з 25 лютого, Нацбанк випустив в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Монета, Нова, 10 гривень, Україна.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Демонстрації в США: поліція застрелила протестувальника
02 "Кіберпес": Мінцифри запустило чат-бот про кібербулінг
03 Мейвезер заплатить за похорони убитого поліцією афроамериканця Флойда
04 Кулеба: Не можна зациклюватися виключно на Будапештському меморандумі
05 Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Депутатська група &quot;За майбутнє&quot; змінила назву
Депутатська група "За майбутнє" змінила назву
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Українська делегація розпочала візит до Берліна з переговорів у Міноборони
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
Рада прийняла закон про проведення інвентаризації українських лісів
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
В Україні показали раніше невідомі світлини Симона Петлюри
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся