Замість паперових: в Україні завтра з'явиться нова 10-гривнева монета

Новини Бізнесу:На цьому Нацбанк планує завершити процес оптимізації й поновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

"Це частина комплексного рішення з оптимізації й оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року і має за мету забезпечити в Україні надійні та захищені від підробок банкноти, зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави. Введення в обіг нових обігових монет номіналом 10 гривень завершить цей процес", - сказано в повідомленні Нацбанку.

У банку додають, що завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні скоротиться до оптимального розміру - 12 номіналів.

"Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 і 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень). Таке співвідношення є не тільки зручним для здійснення розрахунків та задовольняє потреби української економіки в готівкових грошах, але і відповідає практиці провідних центральних банків (Канади, Великобританії, Австралії, Данії, Угорщини, Чехії, Японії й т. д.)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк раніше вводив в обіг низку нових банкнот і монет національної валюти. Зокрема, з 20 грудня минулого року введено в обіг монети номіналом 5 гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень. Цього року, з 25 лютого, Нацбанк випустив в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень.