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П'ятниця, 26.06.2020
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Відомо скільки коштів знадобиться для розробки вакцин і лікування від коронавірусу

Відомо скільки коштів знадобиться для розробки вакцин і лікування від коронавірусу
19:26 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Прискорена розробка та виробництво вакцин та препаратів від коронавірусу (COVID-19), а також методів тестування потребуватимуть найближчим часом вкладень у розмірі приблизно $31 млрд, повідомляють у п'ятницю західні ЗМІ з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно із заявою, "представлений сьогодні план витрат передбачає фінансування у розмірі $31,3 млрд". При цьому у ВООЗ уточнили, що $3,4 млрд уже надійшли, проте у найближчі 12 місяців знадобиться ще $27,9 млрд, зокрема $14 млрд на невідкладні потреби.

На онлайн-брифінгу спецпредставник цього проекту Нгозі Оконджо-Івеала наголосила, що ці кошти обов'язково окупляться.

"Хоча ці цифри здаються великими, але це не той випадок, коли ми думаємо про альтернативу. Якщо ми витратимо мільярди зараз, то згодом ми уникнемо витрат у трильйони", - заявила вона.

ЗМІ зазначають, що запитані на проект кошти мають уможливити до середини 2021 року проведення 500 млн тестів на коронавірус у країнах із низьким і середнім рівнем доходів, а також реалізацію там 245 млн курсів лікування. Також передбачається, що до кінця 2021 року вдасться розповсюдити 2 млрд доз вакцин, причому половину з них - у країнах із низьким та середнім рівнем доходів.

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У свою чергу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус зазначив, що в цій ініціативі ключовий принцип - рівний доступ усіх до лікування та вакцинації. За його словами, "для справжньої ефективності вони (методи лікування - ІФ) мають прописуватися з ще одним суттєво важливим інгредієнтом - солідарністю".

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, у світі виявлено понад 9,7 млн випадків COVID-19. Померли понад 492 тис. інфікованих, одужали більше ніж 5,2 млн людей.

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Вакцина, ВООЗ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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