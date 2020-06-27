Зеленський: Ми боремося за низькі кредити для бізнесу в 5-7%

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу. Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу.

Як повідомляє прес-служба президента, у п'ятницю на зустрічі в Херсонській області представники аграрного бізнесу в черговий раз поскаржилися главі держави на високі процентні ставки з кредитів.

"Відсотки за кредитами вже знизилися до 8-10% за рік, але цього недостатньо, щоб нормально вести бізнес. Ми все розуміємо та розберемося. Щонайменше держбанки будуть працювати на вітчизняного підприємця", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що діє державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку потрібно покращувати.

"Ми боремося за "5-7-9%". Мені здається, що сьогодні 5-7-відсотковий кредит для бізнесу - це дуже нормальні умови. Я сам з бізнесу, ми брали під 18-25%, і це жах. Але цифри, про які я говорю, - ми за ці цифри боремося. І ми переможемо", - підкреслив президент.

Торкнулися підприємці і питання зниження ставки ПДВ для низки видів продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва.

Представники виноробної галузі запропонували главі держави розробити комплексну програму розвитку виноробства.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв закликав систематизувати пропозиції представників галузі та направити їх в уряд з метою розробки комплексної програми підтримки.

"Ми вивчимо це. Давайте дамо уряду і Офісу президента - паралельно подивимося", - сказав Зеленський.