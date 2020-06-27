Скачать
Субота, 27.06.2020
ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений
ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранений
У США жертвами коронавірусу стали понад 125 тис. людей
У США жертвами коронавірусу стали понад 125 тис. людей
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Фінал Кубка України відбудеться у Харкові
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма
Експерт розповів секрет ідеального шлюбу Кейт і принца Вільяма

Зеленський: Ми боремося за низькі кредити для бізнесу в 5-7%

Зеленський: Ми боремося за низькі кредити для бізнесу в 5-7%
07:17 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу. Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що боротиметься за низькі кредити для вітчизняного бізнесу.

Як повідомляє прес-служба президента, у п'ятницю на зустрічі в Херсонській області представники аграрного бізнесу в черговий раз поскаржилися главі держави на високі процентні ставки з кредитів.

"Відсотки за кредитами вже знизилися до 8-10% за рік, але цього недостатньо, щоб нормально вести бізнес. Ми все розуміємо та розберемося. Щонайменше держбанки будуть працювати на вітчизняного підприємця", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що діє державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", яку потрібно покращувати.

"Ми боремося за "5-7-9%". Мені здається, що сьогодні 5-7-відсотковий кредит для бізнесу - це дуже нормальні умови. Я сам з бізнесу, ми брали під 18-25%, і це жах. Але цифри, про які я говорю, - ми за ці цифри боремося. І ми переможемо", - підкреслив президент.

Торкнулися підприємці і питання зниження ставки ПДВ для низки видів продукції сільськогосподарського виробництва, зокрема тваринництва.

Представники виноробної галузі запропонували главі держави розробити комплексну програму розвитку виноробства.

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв закликав систематизувати пропозиції представників галузі та направити їх в уряд з метою розробки комплексної програми підтримки.

"Ми вивчимо це. Давайте дамо уряду і Офісу президента - паралельно подивимося", - сказав Зеленський.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Кредит, Бизнес.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українці останнім часом легше переносять COVID-19
02 ВООЗ: у разі другої хвилі коронавірусу будуть мільйони жертв
03 В Україні можуть заборонити продаж нерухомості без участі ріелторів
04 В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
05 Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: &quot;Сьогодні ми дали старт концесії в Україні&quot;
Зеленський: "Сьогодні ми дали старт концесії в Україні"
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Світовий банк вирішив надати Україні 350 млн доларів позики на відновлення економіки
Разумков: &quot;Наразі немає жодних підстав для розпуску Ради&quot;
Разумков: "Наразі немає жодних підстав для розпуску Ради"
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Зеленський пообіцяв повернути окупований Росією Крим
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся