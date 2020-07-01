Долар падає у ціні: курс валют в обмінниках

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 29,87 гривні/євро, тобто гривня зросла до євро на 8 копійок проти попереднього показника.
100 USD США – 2666,76 (30 июня – 2669,22)
100 EUR – 2986,77 (30 июня – 2995,00)
Курс валют 1 липня в обмінниках:
Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 1 липня, знизився на 1 копійку - до 26,79 гривні.
Як передає кореспондент УНІАН, вартість євро знизилася на 4 копійки й становить 30,06 гривні.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,55 гривні за долар, євро - 29,58 гривні за євро.