Долар падає у ціні: курс валют в обмінниках

Національний банк України на середу, 1 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 гривні/долар, тобто гривня другий день поспіль зміцнюється до долара – цього разу на дві копійки в порівнянні з попереднім показником.