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Долар падає у ціні: курс валют в обмінниках

Долар падає у ціні: курс валют в обмінниках
10:20 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Національний банк України на середу, 1 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,67 гривні/долар, тобто гривня другий день поспіль зміцнюється до долара – цього разу на дві копійки в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 29,87 гривні/євро, тобто гривня зросла до євро на 8 копійок проти попереднього показника.

100 USD США – 2666,76 (30 июня – 2669,22)

100 EUR – 2986,77 (30 июня – 2995,00)

Курс валют 1 липня в обмінниках:

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 1 липня, знизився на 1 копійку - до 26,79 гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, вартість євро знизилася на 4 копійки й становить 30,06 гривні.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,55 гривні за долар, євро - 29,58 гривні за євро.

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Все по темі:

НБУ, Курс валют, Гривня.

Автор:

Телеграф
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