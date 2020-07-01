Мінфін залучив до бюджету 1,27 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 червня залучило до державного бюджету понад 1,27 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"На аукціонах 30 червня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам шість випусків цінних паперів в гривні з терміном обігу від 3-х місяців до 3-х років. Загалом, за підсумками аукціону, до державного бюджету залучено 1,272 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, порівняно з минулим тижнем, зросла середньозважена дохідність тільки облігацій з 6-місячним терміном обігу (на 3 б.п - до 7,74%), водночас дохідність відсікання залишилась незмінною.

Середньозважена дохідність за тримісячними паперами склала 7,24%. Ставки за дворічними та трирічними інструментами залишились на попередньому рівні (10,39% та 10,47% відповідно). За цими ОВДП залучено 249 млн грн та 5 млн грн відповідно.

Найбільший попит спостерігався на державні облігації з терміном обігу три та шість місяців. Обсяг залучених до державного бюджету коштів за цими інструментами склав 534 млн грн та 485 млн грн відповідно.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 23 червня залучило до державного бюджету понад 6,2 млрд грн.