Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія

Міністерство фінансів України з огляду на вчорашнє рішення голови Національного банку Якова Смолія піти у відставку сьогодні вранці скасувало новий випуск євробондів на $1,75 млрд. Відповідну інформацію підтвердив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко/

"Вчора Україна успішно здійснила розміщення єврооблігацій на суму 1,7 мільярда доларів з рекордною дохідністю за останні 10 років. Дохідність була 7,3% річних. Погашення 2033 рік. Ми довго готуватись до цього випуску. Як тільки ми завершили випуск, ми дізнались новину про відставку голови Національного банку. У зв'язку з цим були довгі нічні перемовини з інвесторами, і нами зранку було прийнято виважене рішення - зупинити цей випуск. Інвестори схвально оцінили наше рішення", - поінформував Марченко.

Він зазначив, що "гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови Нацбанку для цієї транзакції, бути не могло".

За словами Марченка, Україна буде продовжувати роботу з міжнародними партнерами та інвесторами.

Як повідомлялося, напередодні, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Вранці 2 липня ЗМІ повідомили, що Мінфін скасував новий випуск євробондів з погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.

Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Смолій був призначений головою НБУ у березні 2018 року.

У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.