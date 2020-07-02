Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія

"Вчора Україна успішно здійснила розміщення єврооблігацій на суму 1,7 мільярда доларів з рекордною дохідністю за останні 10 років. Дохідність була 7,3% річних. Погашення 2033 рік. Ми довго готуватись до цього випуску. Як тільки ми завершили випуск, ми дізнались новину про відставку голови Національного банку. У зв'язку з цим були довгі нічні перемовини з інвесторами, і нами зранку було прийнято виважене рішення - зупинити цей випуск. Інвестори схвально оцінили наше рішення", - поінформував Марченко.
Він зазначив, що "гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови Нацбанку для цієї транзакції, бути не могло".
За словами Марченка, Україна буде продовжувати роботу з міжнародними партнерами та інвесторами.
Як повідомлялося, напередодні, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".
Вранці 2 липня ЗМІ повідомили, що Мінфін скасував новий випуск євробондів з погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.
Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.
Смолій був призначений головою НБУ у березні 2018 року.
У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.