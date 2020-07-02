Скачать
Четвер, 02.07.2020
Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України
Марченко про відставку Смолія: Це не має вплинути на макроекономічну стабільність України
Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг
Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг
Гірник-Спорт підписав півзахисника Гоменко
Гірник-Спорт підписав півзахисника Гоменко
COVID-19: Том Хенкс назвав три речі, які кожен може і має робити
COVID-19: Том Хенкс назвав три речі, які кожен може і має робити

Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія

Мінфін підтвердив скасування випуску євробондів через відставку Смолія
15:29 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Міністерство фінансів України з огляду на вчорашнє рішення голови Національного банку Якова Смолія піти у відставку сьогодні вранці скасувало новий випуск євробондів на $1,75 млрд. Відповідну інформацію підтвердив на брифінгу міністр фінансів Сергій Марченко/

"Вчора Україна успішно здійснила розміщення єврооблігацій на суму 1,7 мільярда доларів з рекордною дохідністю за останні 10 років. Дохідність була 7,3% річних. Погашення 2033 рік. Ми довго готуватись до цього випуску. Як тільки ми завершили випуск, ми дізнались новину про відставку голови Національного банку. У зв'язку з цим були довгі нічні перемовини з інвесторами, і нами зранку було прийнято виважене рішення - зупинити цей випуск. Інвестори схвально оцінили наше рішення", - поінформував Марченко.

Він зазначив, що "гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови Нацбанку для цієї транзакції, бути не могло".

За словами Марченка, Україна буде продовжувати роботу з міжнародними партнерами та інвесторами.

Як повідомлялося, напередодні, 1 липня, голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Вранці 2 липня ЗМІ повідомили, що Мінфін скасував новий випуск євробондів з погашенням у березні 2033 року на суму в 1,75 мільярда доларів США.

Смолій: Баланс довіри до Нацбанку за час карантину зріс вдвічі

Президент України Володимир Зеленський 2 липня вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Смолій був призначений головою НБУ у березні 2018 року.

У Міжнародному валютному фонді наголосили, що після відставки Смолія незалежність НБУ має бути забезпечена і його наступником.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Відставка, Мінфін, Єврооблігації, Смолій.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин
03 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
04 Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"
05 До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
В Україні з'явиться туристична статистика
В Україні з'явиться туристична статистика
Культовий мультисеріал &quot;Бівіс і Баттхед&quot; отримає &quot;друге дихання&quot;
Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся