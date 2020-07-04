Уряд затвердив паспорт бюджетної програми, що дозволить відновити фінансування фільмів

Міністерство фінансів затвердило паспорт бюджетної програми, що дозволить відновити фінансування фільмів, які перебувають у провадженні, повідомив глава підкомітету в сфері кінематографу і реклами комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко.

"Мінфін затвердив паспорт бюджетної програми, який розблокує фінансування кіноіндустрії. Нарешті відновиться фінансування фільмів, які вже перебувають у провадженні, і стане можливим здійснення виплати авансів переможцям 13 і 14 конкурсних відборів Держкіно", - написав Сушко в своєму Телеграм-каналі.

З підписанням цього документа відновиться фінансування Центру Довженка, який забезпечує збереження національної кіноспадщини і гарантуватиме сплату внеску до фонду "Єврімаж", членом якого нещодавно стала Україна.