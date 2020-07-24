Яку вигоду може отримати український бізнес від системи Прозорро.Продажі

Розвиток цифрових інструментів та рішень надає для підприємців нові можливості. Тренд діджиталізації буде з кожним роком посилюватися, тому бізнесу важливо не залишатись осторонь, а тримати руку на пульсі.

У цій статті ви коротко дізнаєтеся, як електронна система Прозорро.Продажі може допомогти вашому бізнесу та які лоти пропонує система.

Оренда нерухомості та землі

Раніше для підприємців було не так просто взяти в оренду нежитлове приміщення, яке знаходиться у державній власності. Годі вже казати, якщо об’єкт знаходиться у привабливому місці - у центрі міста, історичному районі, біля метро.

Крім того, була проблема з розповсюдженням інформації щодо оренди приміщення у тому чи іншому місті. Як, наприклад, підприємцю з Чернігова дізнатися, що у Києві якесь комунальне підприємство здає в оренду частину свого приміщення?

Згідно з новою редакцію Закону України “Про оренду державного та комунального майна” уся оренда в державному секторі буде проводитися тільки через відкритий електронний аукціон.

Електронна торгова система Прозорро.Продажі створює рівні та прозорі умови для всіх. Ви легко можете зайти на сайт майданчика та подивитись актуальні аукціони з оренди приміщень у тому регіоні, який вас цікавить.

Крім нерухомості підприємці також можуть знайти лоти з оренди земельних ділянок. Це досить цікава можливість для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарський бізнес.

Купівля транспортних засобів через Прозорро.Продажі

Ще одна популярна категорія в системі - це авто. Якщо вашому бізнесу потрібен автотранспорт за розумною ціною, саме час зайти на майданчик та подивитись актуальні лоти. Адже серед них можна зустріти досить вигідні лоти за цінами нижчими, ніж на вторинному ринку.

Що ще пропонує система Прозорро.Продажі? Насправді, асортимент лотів досить різноманітний. Залежно від потреб бізнесу, через систему можна придбати металобрухт, вторсировину, деревину, меблі, майно банкрутів.

Щоб вчасно отримувати повідомлення про нові лоти, можна налаштувати підписку.

Наостанок

Таким чином, електронна система Прозорро.Продажі - сучасний та ефективний інструмент для бізнесу, щоб вигідно купувати або брати в оренду держмайно.

Щоб взяти участь в аукціону, достатньо зареєструватися на одному із акредитованих торговельних майданчиків, які надають доступ до системи Прозорро.Продажі.

Бажаємо успішної роботи та перемог на аукціонах!