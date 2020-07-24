Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році

До 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію вже в 63 або 65 років.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поділилася планами щодо підвищення пенсій в Україні у 2021 році.

"У наступному році ми перед собою ставимо амбітні завдання, щоб Пенсійний фонд, державний бюджет нам дозволили створити програми підвищення пенсій. Така програма в 2021 році буде черговою. Якщо буде підвищена мінімальна зарплата, то у нас в січні, наприклад, мінімальна пенсійна виплата для людей, яким 60-65 років, у чоловіка 35 років стажу, а у жінок 30 – становитиме 2400 грн. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть 2600 грн", - розповіла Лазебна.

Міністр також повідомила, що в березні повинна пройти планова індексація пенсій.

"І головне – ми з Мінфіном ведемо розрахунки щодо підвищення прожиткового мінімуму", - додала вона.

З початку наступного року пенсійний вік в Україні зросте до 60 років. Як пише today.ua, вимоги до стажу для українців тепер будуть підвіщуватіся щорічно, і до 2028 року кожен другий пенсіонер буде виходити на пенсію Вже в 63 або 65 років, а не в 60. З 1 квітня пенсійний вік для жінок збільштлт на шість місяців - з 59 до 59,5 років. Що стосується стажу, то для жінок в 2020 року це 27. Офіційно відпрацьованих років, а в 2021-му - Вже 28 років. До 2028 року кількість необхідного пенсійного стажу збільшиться до 35 років.

Например, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу, щоб вийти на пенсію вчасно. Ті, хто офіційно не має і 15 років стажу, можуть взагалі залишитися без пенсії. Щоб вийти на пенсію в 63 роки, зараз потрібно мати від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення пенсійного віку) - від 25 до 35 років.

Пенсійний вік підвіщується в Україні через те, що населення в країні скорочується швидкими темпами. Ще у найбліжчі п'ять років населення скоротиться на 18%, і співвідношення між пенсіонерами та працюючими громадянами зросте майже вдвічі. У таких умова підвищення пенсійного віку неминуче.