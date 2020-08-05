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Тарифи на газ для населення зростуть на 9% у серпні

Тарифи на газ для населення зростуть на 9% у серпні
13:20 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
"Нафтогаз України" встановив ціну на газ для населення в серпні на рівні 3,24 грн за куб. м, що на 0,27 грн/куб.м вище, ніж місяцем раніше.

Серпнева ціна на природний газ для побутових клієнтів ГК "Нафтогаз України" становить 3,24 грн/куб.м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки) в рамках тарифу "Місячний". Ціна газу зросла на 0,27 грн/куб.м через те, що ринок входить у сезон високих цін, який зазвичай настає з наближенням опалювального періоду.

У компанії повідомили, що із завершенням дії режиму ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу) компанія публікуватиме ціни в рамках тарифу "Місячний" на початку місяця споживання.

Нафтогаз пояснив, що тариф "Місячний" – перший тариф, який компанія пропонує своїм клієнтам. Наразі всі побутові клієнти автоматично переведені на цей тариф. Він передбачає пост-оплату за спожитий газ.

Згідно з тарифом, споживачі можуть зекономити 1% від загального рахунку за газ, якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа місяця, наступного за місяцем споживання через особистий кабінет my.gas.ua та чат-бот GASUA.

До 1 серпня ціна газу для побутових клієнтів компанії була єдиною та публікувалася лише після 22 числа місяця споживання.

У «Нафтогазі» повідомили, що вже скоро компанія запропонує своїм клієнтам нові тарифні плани та інші пропозиції.  

Нагадаємо, що з січня 2020 року вартість газу для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), визначається за новою формулою. Формула враховує ціну на голландському газовому хабі (ТТF). 

Проте з 1 серпня Україна перейде на ринкові ціни на газ для населення, а «Нафтогаз» не буде постачати газ за фіксованими цінами.

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Все по темі:

"Нафтогаз України", Ціна на газ, Населення, Здорожчання.

Автор:

Телеграф
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