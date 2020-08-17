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На початку тижня долар "пішов" вниз: свіжий курс валют

На початку тижня долар "пішов" вниз: свіжий курс валют
08:48 Сьогодні Телеграф Фото: НБУ via Flickr
На понеділок, 17 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на понеділок, 17 серпня, зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок - до 27,3474 грн за долар. Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,3474 грн за долар проти 27,4083 грн за долар в п'ятницю, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,3082 грн за євро проти 32,4185 грн за євро в п'ятницю.

Курси валют на 17 серпня:

USD - 27,3474 грн за 1 долар;

EUR - 32,3082 грн за 1 євро;

PLN - 7,3455 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7328 грн за 10 російських рублів;

BYN - 11,1236 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7073 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,6371 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 35,847 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,0422 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 3,9349 грн за 1 китайський юань.

Нагадаємо, з вересня банки зобов'язані публікувати достовірну інформацію про кредити. Таке рішення ухвалила рада Національного банку України, передає прес-служба регулятора.

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Все по темі:

НБУ, Курс валют, Гривня, Євро, Обмін.

Автор:

Телеграф
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