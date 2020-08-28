Перед вихідними гривня ослабла: курс валют на 28 серпня

На п'ятницю, 28 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на п'ятницю, 28 серпня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 8 копійок - до 27,4615 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,4615 грн за долар проти 27,386 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,4279 грн за євро проти 32,2812 грн за євро напередодні.

Курси валют на 28 серпня:

USD - 27,4615 грн за 1 долар;

EUR - 32,4279 грн за 1 євро;

PLN - 7,3712 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6592 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,2925 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7419 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,6521 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,2354 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,1659 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 3,9866 грн за 1 китайський юань.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 27 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,48 гривень за долар, курс в покупці - 27,46 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 4 копійки до 32,51 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 27 серпня довідковий курс на рівні 27,45 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 26 серпня (27,36 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 27 серпня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 27,58 гривень за долар. Курс євро виріс на 2 копійки до 32,50 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,35 (27,28 - 26 серпня), продажу - 27,58 (27,52 - 26 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,06 (32,00 - 26 серпня), продажу - 32,50 (32,48 - 26 серпня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,39 (3,39 - 26 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 26 серпня) грн за 10 рублів.