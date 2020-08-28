В Україні зросла реальна зарплата: деталі

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні-2020 по порівнянні з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі "до липня-2019" - на 7,6%, склавши 11,804 тисяч грн, що в 2, 5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати "4,723 тисяч грн".
Відомство уточнює, що:
в червні 2020 року вона має становила 11 579 млн грн,
травні - 10 542 тисяч грн,
квітні - 10 430 тисяч грн,
березні - 11 446 млн грн,
лютому - 10 847 млн грн,
січні - 10 727 млн грн.
За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігався:
в Миколаївській "на 13,6%",
в Херсонській "на 13,1%",
в Кіровоградській "на 12,6%",
в Луганській "на 12,4%",
в Сумській "на 11,4%",
в Одеській "на 11%",
в Тернопільській "на 10,2%",
в Рівненській "на 10,2%",
в Чернігівській "на 11%",
Хмельницької "на 9,9%"
Житомирській "на 9,2%".
Найвищий рівень зарплат в минулому місяці спостерігалося
в Києві "17 053 тисяч грн",
найнижчий - у Чернівецькій області "9 322 тисяч грн".
У липні-2020 до липня-2019 року заробітна плата підвищилася в сфері надання інших послуг - на 33,5%,
в охороні здоров'я та соціальний захист - на 17,9%,
інформації та телекомунікацій - на 14,4%,
в сфері мистецтва, спорту і розваг - на 13,5%,
освіті - на 10,5%, професійної, наукової і технічної діяльності - на 10,3%,
держуправління і оборони, обов'язкового соціального страхування - на 8,3%,
в сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіту на 7,2%, на підприємствах промисловості - на 7%,
в сільському господарстві - на 6,1%,
в сфері операцій з нерухомістю - на 5%, фінансової і страхової діяльності - на 4,6%,
в будівництві - на 4,4%, в сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,8%.
У той же час зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 24,9%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 4%.