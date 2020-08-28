В Україні зросла реальна зарплата: деталі

Реальна заробітна плата в Україні в липні поточного року в порівнянні з липнем минулого року збільшилася на 5,1%, а до червня поточного року - на 2,6%. Про це повідомили в Державній службі статистики в п'ятницю.

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні-2020 по порівнянні з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі "до липня-2019" - на 7,6%, склавши 11,804 тисяч грн, що в 2, 5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати "4,723 тисяч грн".

Відомство уточнює, що:

в червні 2020 року вона має становила 11 579 млн грн,

травні - 10 542 тисяч грн,

квітні - 10 430 тисяч грн,

березні - 11 446 млн грн,

лютому - 10 847 млн грн,

січні - 10 727 млн грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігався:

в Миколаївській "на 13,6%",

в Херсонській "на 13,1%",

в Кіровоградській "на 12,6%",

в Луганській "на 12,4%",

в Сумській "на 11,4%",

в Одеській "на 11%",

в Тернопільській "на 10,2%",

в Рівненській "на 10,2%",

в Чернігівській "на 11%",

Хмельницької "на 9,9%"

Житомирській "на 9,2%".

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці спостерігалося

в Києві "17 053 тисяч грн",

найнижчий - у Чернівецькій області "9 322 тисяч грн".

У липні-2020 до липня-2019 року заробітна плата підвищилася в сфері надання інших послуг - на 33,5%,

в охороні здоров'я та соціальний захист - на 17,9%,

інформації та телекомунікацій - на 14,4%,

в сфері мистецтва, спорту і розваг - на 13,5%,

освіті - на 10,5%, професійної, наукової і технічної діяльності - на 10,3%,

держуправління і оборони, обов'язкового соціального страхування - на 8,3%,

в сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіту на 7,2%, на підприємствах промисловості - на 7%,

в сільському господарстві - на 6,1%,

в сфері операцій з нерухомістю - на 5%, фінансової і страхової діяльності - на 4,6%,

в будівництві - на 4,4%, в сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,8%.

У той же час зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 24,9%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 4%.