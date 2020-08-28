Скачать
П'ятниця, 28.08.2020
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
Коронавірус не відступає: в Україні черговий антирекорд
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
В Україні зросла реальна зарплата: деталі
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
Швейцарія оголосила склад на матч з Україною в Лізі націй
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition
На офіційному сайті Samsung "засвітився" смартфон Galaxy S20 Fan Edition

В Україні зросла реальна зарплата: деталі

В Україні зросла реальна зарплата: деталі
16:59 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Реальна заробітна плата в Україні в липні поточного року в порівнянні з липнем минулого року збільшилася на 5,1%, а до червня поточного року - на 2,6%. Про це повідомили в Державній службі статистики в п'ятницю.

За інформацією Держстату, середня номінальна заробітна плата штатних працівників в липні-2020 по порівнянні з попереднім місяцем зросла на 2%, а в річному вимірі "до липня-2019" - на 7,6%, склавши 11,804 тисяч грн, що в 2, 5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати "4,723 тисяч грн".

Відомство уточнює, що:

в червні 2020 року вона має становила 11 579 млн грн,

травні - 10 542 тисяч грн,

квітні - 10 430 тисяч грн,

березні - 11 446 млн грн,

лютому - 10 847 млн грн,

січні - 10 727 млн грн.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем роком раніше спостерігався:

в Миколаївській "на 13,6%",

в Херсонській "на 13,1%",

в Кіровоградській "на 12,6%",

в Луганській "на 12,4%",

в Сумській "на 11,4%",

в Одеській "на 11%",

в Тернопільській "на 10,2%",

в Рівненській "на 10,2%",

в Чернігівській "на 11%",

Хмельницької "на 9,9%"

Житомирській "на 9,2%".

Найвищий рівень зарплат в минулому місяці спостерігалося

в Києві "17 053 тисяч грн",

найнижчий - у Чернівецькій області "9 322 тисяч грн".

У липні-2020 до липня-2019 року заробітна плата підвищилася в сфері надання інших послуг - на 33,5%,

в охороні здоров'я та соціальний захист - на 17,9%,

інформації та телекомунікацій - на 14,4%,

в сфері мистецтва, спорту і розваг - на 13,5%,

освіті - на 10,5%, професійної, наукової і технічної діяльності - на 10,3%,

держуправління і оборони, обов'язкового соціального страхування - на 8,3%,

в сфері адміністративного, допоміжного обслуговування та освіту на 7,2%, на підприємствах промисловості - на 7%,

в сільському господарстві - на 6,1%,

в сфері операцій з нерухомістю - на 5%, фінансової і страхової діяльності - на 4,6%,

в будівництві - на 4,4%, в сфері оптової та роздрібної торгівлі - на 3,8%.

У той же час зарплати працівників у сфері тимчасового розміщення та організації харчування скоротилися на 24,9%, на підприємствах транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності - на 4%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зарплата, Статистика, Державна служба статистика.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Красиві СМС-привітання у прозі, віршах, листівках
02 28 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
03 Перші "живі" фото Xiaomi Mi 10T Pro з'явились у мережі
04 Фани б'ють на сполох: шанувальникам не сподобався новий опікун Брітні Спірс
05 Справа про отруєння Навального: в РФ проводять понад два десятки перевірок
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Українським заробітчанам заборонили в'їзд до Фінляндії
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Трамп обіцяє, що США першими встановлять прапор на Марсі
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся