Курс валют: після вихідних долар і євро подорожчали

На понеділок, 31 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на понеділок, 31 серпня, послабив офіційний курс гривні на 1 копійку - до 27,4759 гривні за долар.

Як передає Укрінформ, такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,7334 грн за євро проти 32,4279 грн за євро напередодні.

Курси валют на 31 серпня:

USD - 27,4759 грн за 1 долар;

EUR - 32,7334 грн за 1 євро;

PLN - 7,4517 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6927 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,3126 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7537 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,653 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,5842 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,4358 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0048 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 28 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар, курс в покупці до 27,45 гривень за долар.

Курс євро в продажу виріс на 19 копійки до 32,66 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 28 серпня довідковий курс на рівні 27,47 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 27 серпня (27,45 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 28 серпня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,61 гривень за долар. Курс євро виріс на 18 копійок до 32,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,38 (27,35 - 27 серпня), продажу - 27,61 (27,58 - 27 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,17 (32,06 - 27 серпня), продажу - 32,68 (32,50 - 27 серпня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,42 (3,39 - 27 серпня), продажу 3,77 (3,77 - 27 серпня) грн за 10 рублів.