Курс валют на сьогодні: в Україні подорожчали євро і долар

На вівторок, 1 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на вівторок, 1 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 9 копійок - до 27,5618 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,5618 грн за долар проти 27,4759 грн за долар в понеділок, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,895 грн за євро проти 32,7334 грн за євро напередодні.

Курси валют на 1 вересня:

USD - 27,5618 грн за 1 долар;

EUR - 32,895 грн за 1 євро;

PLN - 7,4807 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7225 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,3842 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7491 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,6581 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,6958 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,5309 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0271 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 31 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,54 гривень за долар, курс в покупці до 27,51 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 9 копійок до 32,76 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 31 серпня довідковий курс на рівні 27,56 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 28 серпня (27,47 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 31 серпня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,64 гривень за долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 32,81 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,39 (27,38 - 28 серпня), продажу - 27,64 (27,61 - 28 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,27 (32,17 - 28 серпня), продажу - 32,81 (32,68 - 28 серпня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,43 (3,42 - 28 серпня), продажу 3,78 (3,77 - 28 серпня) грн за 10 рублів.