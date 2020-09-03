Курс валют на 3 вересня: долар знову подорожчав, а євро - впав в ціні

На четвер, 3 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на четвер, 3 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 4 копійки - до 27,6428 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,6428 грн за долар проти 27,6049 грн за долар в середу, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,7996 грн за євро проти 33,0721 грн за євро напередодні.

Курси валют на 3 вересня:

USD - 27,6428 грн за 1 долар;

EUR - 32,7996 грн за 1 євро;

PLN - 7,4259 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7254 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,4356 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7434 грн за 1 турецьку ліру;

MDL - 1,6607 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,9059 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,365 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,05 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,63 гривень за долар, курс в покупці до 27,61 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 25 копійок до 32,78 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 2 вересня довідковий курс на рівні 27,63 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 1 вересня (27,60 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України від 2 вересня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,72 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,49 (27,45 - 1 вересня), продажу - 27,72 (27,68 - 1 вересня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,45 (3,41 - 1 вересня), продажу 3,81 (3,80 - 1 вересня) грн за 10 рублів.