Скачать
П'ятниця, 04.09.2020
Новий спалах коронавірусу: в Україні виявили ще 2 732 хворих
Новий спалах коронавірусу: в Україні виявили ще 2 732 хворих
На Донбасі "тиша" - противник вогонь не відкривав
На Донбасі "тиша" - противник вогонь не відкривав
Ліга націй: Україна почала з перемоги над Швейцарією
Ліга націй: Україна почала з перемоги над Швейцарією
Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію
Денний сон: скільки потрібно спати, щоб відновити енергію

Перед вихідними Нацбанк послабив гривню: свіжий курс валют

Перед вихідними Нацбанк послабив гривню: свіжий курс валют
09:55 Сьогодні Телеграф
На п'ятницю, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на п'ятницю, 4 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 27,6908 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,6908 грн за долар проти 27,6428 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,7319 грн за євро проти 32,7996 грн за євро напередодні.

Курси валют на 4 вересня:

USD - 27,6908 грн за 1 долар;

EUR - 32,7319 грн за 1 євро;

PLN - 7,3923 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,683 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,4687 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7199 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6656 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,7291 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,366 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0487 грн за 1 китайський юань.

Як повідомлялося, починаючи з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Курс валют.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чи небезпечні судоми уві сні: пояснює лікар-сомнолог
02 Самогубство: дослідникам вдалося встановити зв'язок між генетикою і вихованням
03 Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
04 Актуальне взуття на весну 2020: Андре Тан продовжує інформувати панянок (Фото)
05 Отруєння Навального: Канада вимагає покарати винних
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю
Грози, дощі і осіння прохолода: якою буде погода в п'ятницю
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Карантинні правила: Шмигаль доручив перевірити навчальні заклади
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
Пожежі на Харківщині: до ліквідації залучили 200 військовослужбовців
4 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
4 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся