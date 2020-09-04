Перед вихідними Нацбанк послабив гривню: свіжий курс валют

На п'ятницю, 4 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на п'ятницю, 4 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 27,6908 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,6908 грн за долар проти 27,6428 грн за долар у четвер, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,7319 грн за євро проти 32,7996 грн за євро напередодні.

Курси валют на 4 вересня:

USD - 27,6908 грн за 1 долар;

EUR - 32,7319 грн за 1 євро;

PLN - 7,3923 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,683 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,4687 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7199 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6656 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,7291 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF -30,366 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0487 грн за 1 китайський юань.

Як повідомлялося, починаючи з 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом при здійсненні готівкових розрахунків.