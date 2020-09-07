За вихідні гривня ослабла: свіжий курс валют на 7 вересня

На понеділок, 7 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на понеділок, 7 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 4 копійки - до 27,7325 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,7325 грн за долар проти 27,6908 грн за долар в п'ятницю, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8589 грн за євро проти 32,7319 грн за євро напередодні.

Курси валют на 7 вересня:

USD - 27,7325 грн за 1 долар;

EUR - 32,8589 грн за 1 євро;

PLN - 7,3802 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6948 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,5323 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7248 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,671 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,801 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,4452 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0541 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 4 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар.

Курс євро в продажу виріс на 6 копійок до 32,87 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 4 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 3 вересня (27,70 грн). готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 вересня 2020 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 32,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,56 (27,53 - 3 вересня), продажу - 27,79 (27,76 - 3 вересня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,40 (32,32 - 3 вересня), продажу - 32,86 (32,81 - 3 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,42 (3,45 - 3 вересня), продажу 3,79 (3,81 - 3 вересня) грн за 10 рублів.