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Вівторок, 08.09.2020
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Свіжий курс валют: євро і долар продовжують дорожчати

Свіжий курс валют: євро і долар продовжують дорожчати
09:10 Сьогодні Телеграф
На вівторок, 8 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на вівторок, 8 вересня, послабив офіційний курс гривні на дві копійки - до 27,7509 гривні за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,8099 грн за євро проти 32,8589 грн за євро напередодні.

Курси валют на 8 вересня:

USD - 27,7509 грн за 1 долар;

EUR - 32,8099 грн за 1 євро;

PLN - 7,3737 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6502 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,5393 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7213 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6717 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,5271 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,3571 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0615 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 7 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,78 гривень за долар, курс в покупці до 27,76 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 15 копійок до 32,89 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 7 вересня довідковий курс на рівні 27,73 грн / долар, не змінивши його в порівнянні з 4 вересня (27,73 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України від 7 вересня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,81 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,59 (27,56 - 4 вересня), продажу - 27,81 (27,79 - 4 вересня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,39 (32,40 - 4 вересня), продажу - 32,89 (32,86 - 4 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,42 (3,42 - 4 вересня), продажу 3,78 (3,79 - 4 вересня) грн за 10 рублів.

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Курс валют.

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Телеграф
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