Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар

На середу, 9 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на середу, 9 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 5 копійок - до 27,8032 грн за долар. Такі дані наведені на сайті НБУ. Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,8032 грн за долар проти 27,7509 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,798 грн за євро проти 32,8099 грн за євро напередодні.

Курси валют на 9 вересня:

USD - 27,8032 грн за 1 долар;

EUR - 32,798 грн за 1 євро;

PLN - 7,3801 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6421 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,5243 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7147 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6746 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,2526 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,3049 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,0622 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 8 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,80 гривень за долар, курс в покупці до 27,78 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився 1 копійку до 32,82 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 8 вересня довідковий курс на рівні 27,79 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 7 вересня (27,73 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 8 вересня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар. Курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро. На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,64 (27,59 - 7 вересня), продажу - 27,85 (27,81 - 7 вересня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,42 - 7 вересня), продажу 3,78 (3,78 - 7 вересня) грн за 10 рублів.