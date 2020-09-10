Курс валют: скільки сьогодні коштують євро і долар

На четвер, 10 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на четвер, 10 вересня, послабив офіційний курс гривні на 3 копійки - до 27,8296 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 27,8296 грн за долар проти 27,8032 грн за долар в середу, курс гривні до євро встановлений на рівні 32,768 грн за євро проти 32,798 грн за євро на день раніше.

Курси валют на 10 вересня:

USD - 27,8296 грн за 1 долар;

EUR - 32,768 грн за 1 євро;

PLN - 7,3645 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,6718 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,5776 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7128 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,675 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 35,9809 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,3369 грн 1 швейцарський франк;

CNY - 4,066 грн за 1 китайський юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 9 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,83 гривень за долар, курс в покупці до 27,81 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 4 копійки до 32,76 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 9 вересня довідковий курс на рівні 27,82 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 8 вересня (27,82 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 вересня 2020 року, о 12:00 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 32,84 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,67 (27,64 - 8 вересня), продажу - 27,87 (27,85 - 8 вересня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,37 (32,41 - 8 вересня), продажу - 32,84 (32,88 - 8 вересня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,38 (3,38 - 8 вересня), продажу 3,77 (3,78 - 8 вересня) грн за 10 рублів.