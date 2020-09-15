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Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар

Гривня різко обвалилася: скільки сьогодні коштують євро і долар
11:52 Сьогодні Телеграф
На вівторок, 15 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк на вівторок, 15 вересня, послабив офіційний курс гривні на 10 копійок - до 28,0003 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 28,0003 грн за долар проти 27,9003 грн за долар в понеділок, курс гривні до євро встановлений на рівні 33,2476 грн за євро проти 33,0674 грн за євро напередодні.

Курси валют на 15 вересня:

USD - 28,0003 грн за 1 долар;

EUR - 33,2476 грн за 1 євро;

PLN - 7,4703 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7104 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,7797 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,737 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,682 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,0168 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,885 грн 1 швейцарський франк;

CNY — 4,1062 грн за 1 китайский юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 14 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,01 гривень за долар, курс в покупці до 27,99 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 14 копійок до 33,24 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 14 вересня довідковий курс на рівні 27,99 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 11 вересня (27,88 грн).

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Курс валют.

Автор:

Телеграф
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