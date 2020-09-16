Курс валют: долар і євро продовжують рости

На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара і євро.

Національний банк України на середу 16 вересня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 6 копійок - до 28,0556 грн за долар.

Такі дані наведені на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлений на рівні 28,0556 грн за долар проти 28,0003 грн за долар у вівторок, курс гривні до євро встановлений на рівні 33,3441 грн за євро проти 33,2476 грн за євро напередодні.

Курси валют на 16 вересня:

USD - 28,0556 грн за 1 долар;

EUR - 33,3441 грн за 1 євро;

PLN - 7,5015 грн за 1 польський злотий;

RUB - 3,7431 грн за 10 російських рублів;

BYN - 10,8427 грн за 1 білоруський рубль;

TRY - 3,7467 грн за 1 турецьку ліру;

MDL -1,6845 грн за 1 молдавський лей.

GBP - 36,2001 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF - 30,9682 грн 1 швейцарський франк;

CNY — 4,1428 грн за 1 китайский юань.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 11:00 15 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс в покупці до 27,99 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро. З урахуванням торгів на міжбанківському валютному ринку НБУ встановив на 15 вересня довідковий курс на рівні 28,02 грн / долар, підвищивши його в порівнянні з 14 вересня (27,99 грн).