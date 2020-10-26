Гривня знову впала: курс валют в Україні на 26 жовтня

У понеділок, 26 жовтня, офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,29 грн / долар.

Про це повідомляє Національний банк України.

Короткий період зміцнення національної валюти закінчився, і після вихідних гривня знову покотилася вниз. Так, долар і російський рубль подорожчали на 3 копійки, євро - на 13, а польський злотий на 4.

Ось як виглядає офіційний курс валют в Україні станом на 26 жовтня 2020 року:

28,2911 грн за долар;

33,549 грн за євро;

0,3700 грн за російський рубль;

7,3227грн за польський злотий.

Варто зауважити, що фізособа придбати валюту за курсом Нацбанку не може, через що він приводиться виключно в ознайомлювальних цілях, для розуміння поточної ситуації на ринку.