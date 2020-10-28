Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня

У середу, 28 жовтня, офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,36 грн / долар.
Про це повідомляє Національний банк України.
Тенденція до зростання долара і євро зберігається, гривня продовжує падіння.
Офіційний курс валют в Україні станом на 28 жовтня 2020 року виглядає так:
28,3655 грн за долар (+3 коп.);
33,5578 грн за євро (+6 коп.);
0,3704 грн за російський рубль (-1 коп.);
7,3218 грн за польський злотий (+1 коп.).
На чорному ринку валюту пропонують за такою ціною:
долар - 28,400 / 28,440 (покупка / продаж);
євро 33,400 / 33,470 (покупка / продаж);
російський рубль 0,363 / 0,367 (покупка / продаж);
польський злотий 7,270 / 7,340 (покупка / продаж).
Гривня послабила свої позиції після місцевих виборів.