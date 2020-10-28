Скачать
Середа, 28.10.2020
Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
Останнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Останнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
В Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
В Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня

Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
Оновлено 09:51 Сьогодні Телеграф

У середу, 28 жовтня, офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,36 грн / долар.

Про це повідомляє Національний банк України.

Тенденція до зростання долара і євро зберігається, гривня продовжує падіння.

Офіційний курс валют в Україні станом на 28 жовтня 2020 року виглядає так:

  • 28,3655 грн за долар (+3 коп.);

  • 33,5578 грн за євро (+6 коп.);

  • 0,3704 грн за російський рубль (-1 коп.);

  • 7,3218 грн за польський злотий (+1 коп.).

На чорному ринку валюту пропонують за такою ціною:

  • долар - 28,400 / 28,440 (покупка / продаж);

  • євро 33,400 / 33,470 (покупка / продаж);

  • російський рубль 0,363 / 0,367 (покупка / продаж);

  • польський злотий 7,270 / 7,340 (покупка / продаж).

Гривня послабила свої позиції після місцевих виборів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Курс валют.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Боягузтво Путіна наблизило палацовий переворот в Росії, - Леонід Гозман
02 Відомий політтехнолог Віталій Шкляров покинув Білорусь
03 Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
04 КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу
05 Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом
Людей вирізали з раскуроченних авто: фото з місця жахливої ДТП під Києвом
Ледь не зірвалася з 12 поверху: в Києві врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки (відео)
Ледь не зірвалася з 12 поверху: в Києві врятували жінку, яка намагалася накласти на себе руки (відео)
КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу
КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу
У Microsoft створили &quot;розумну скатертину&quot;: вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
У Microsoft створили "розумну скатертину": вона може розпізнавати продукти на столі (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся