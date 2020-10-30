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Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня

Євро і гривня падають: курс валют в Україні 30 жовтня
11:07 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 30 жовтня, офіційний курс гривень встановлений на рівні 28,43 / долар.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Враховуючи офіційний курс валюти в Україні за попередній день, 29 жовтня, можна дізнатись, що сьогодні долар продовжує стабільно рости в ціні, в той час, як євро та російський рубль ще трохи подешевшали.

Офіційний курс валюти в Україні за станом на 30 жовтня 2020 року має такий вигляд:

  • 28 4383 грн за долар (+4 коп.);
  • 33 29984 грн за євро (- 2 коп.);
  • 0,3578 грн за російський рубль (- 3коп.);
  • 7,2038 грн за польський злотий (0 коп.).

Напомним, що фізичні особи не можуть купувати валюту за офіційним курсом Нацбанка, але за ним можна поступово спостерігати за динамікою змін валютного ринку в Україні.

Реальні ціни на чорному ринку валют за станом на минулий вечір виглядають так:

  • долар (покупка / продаж) - 28,45 / 28,49 грн .;
  • євро (покупка / продаж) - 33,30 / 33,40 грн .;
  • рубль (покупка / продаж) - 0,361 / 0,365 грн.
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Курс гривни, Курс валют, Гривня, Долар, Євро.

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Телеграф
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