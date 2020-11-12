Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави

Карантин і самоізоляція - два фактора, які можуть погубити середній і малий бізнес в Україні. Фактори, які вимушено обмежують права і свободи людей, дуже сильно б'ють по кишені. Підприємці по всій країні зараз б'ють на сполох і думають, як відновити свою справу. Карантин вихідного дня тільки погіршить ситуацію.

Убезпечитися і перестраховуватися вже марно. Півроку тому мало хто припускав, до яких наслідків можуть привести локдауни та інші коронавірусні обмеження.

Що зараз відбувається

Сервіс Опендатабот дозволяє онлайн ознайомитися з тим, що відбувається з бізнесом на карантині.

На початку березня, до оголошення карантину, щотижня в Україні з'являлося близько 5 тисяч підприємців. До кінця травня нові реєстрації впали майже втричі, при цьому в квітні за тиждень з'являлося всього півтори тисячі нових підприємців. Починаючи з червня реєстрація фізосіб підприємців (ФОП) вирівнялася і стала більш стабільною. На момент написання статті, за тиждень в Україні зареєструвалося понад 6 тисяч нових ФОП, і майже тисяча компаній. Втім, далеко не всі нові підприємці працюють в прибуток.

І ті, хто починає бізнес в цей непростий час, і ті, хто працює багато років, зацікавлені в тому, щоб дістати по максимуму зі своїх можливостей.

"Телеграф" проаналізував ситуацію і пропонує кілька рішень, які можуть допомогти утримати бізнес на плаву.

Повернення вартості оренди приміщення

В Україні зареєстровано 1 мільйон 885 тисяч ФОП-ів. З них 1,5 мільйона перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тобто багатьом зручно працювати за мінімальними офіційним ставками.

Це ж відноситься і до договорів оренди приміщень. До карантину навряд чи хтось міг собі уявити, що буде керувати своїм підприємством віддалено, не виходячи з дому. Однак, зараз це реальність. А гроші за оренду закритого приміщення багато хто продовжував платити в період фактичного локдауна з 12 березня по 25 травня.

Виявляється, їх можна було повернути. Більш того, реально відшкодувати ці кошти і зараз, якщо знати, куди йти. З подібним форс-мажором кожному бізнесменові з орендою - пряма дорога в Торгово-промислову палату. Туди потрібно написати лист, в якому слід вказати всі реквізити і відзначити, що виробництво або сервіс зупиняються. ТПП повинна підтвердити цей факт. Також потрібно довести до відома орендодавця.

Багато хто скаже, що при наявності майже 2 мільйонів бізнесменів в Україні відповіді на листи персонал Торгово-промислової буде писати вічність. Однак, слід враховувати людський фактор. Багато підприємців міркують точно так же. Та й оренду за договорами платять копійчану. З цих причин вони не подають заяви в ТПП.

Перехід на віддалений і виносний формати

Якщо абстрагуватися від кейсів "Велюте" і "Епіцентру", то у багатьох вихід в пандемію тільки один - інтернет-продаж і доставка за місцем.

З одягом, взуттям та продуктами такі речі спрацьовують. Досить згадати недавні приклади онлайн-супермаркету 24/7, доставки продуктів з сіл в міста і цілком вдалий стартап по знезараженню приміщень. Остання компанія зараз вже випускає свої системи знезараження.

До речі, варто відзначити, що у власника Amazon Джозефа Безоса за час карантину дохід зріс на $ 20 млрд. Але в усіх проектах є важливий момент - це мережі, які вимагають великих фінансових і ресурсних вкладень. На жаль, далеко не всі інвестори налаштовані вкладати гроші в той момент, коли у людей обмежений рух по їхньому населеному пункту.

"На виніс" спрацьовує не завжди

Насправді готувати на виніс їжу, наливати в віконце крафтовий алкоголь і роздавати VR-шоломи для віртуальних туристичних екскурсій - не злітає. З подібним видом подорожей все ясно на рівні відчуттів і ілюзорності. А з шинками ...

Власники точкових закладів зі своїм унікальним колоритом кажуть, що їм залишилося зовсім небагато. Багато вже працюють в борг і відзначають, що "на виніс" у них не спрацьовує. Відвідувачам потрібен колорит місця, а не тільки його фірмові коктейлі. До березня місяця у більшості офісних працівників був свій бар по п'ятницях, адже так?

Що про це кажуть самі підприємці?

Ми поспілкувалися із засновником Pizza Veterano Леонідом Остальцевим, який під час карантину навіть запустив кілька нових точок.

- Якщо коротко, то карантин вихідного дня - це рівноцінно пострілу в ногу. Перший карантин, коли нас просто закрили, став мені в мінус 700 тисяч гривень. Тоді я взяв кредит в банку і розподілив всі свої джерела таким чином, щоб за нього розрахуватися. І попросив у орендодавця відстрочку, знижку. Нюанс - велика оренда, тому що центр міста.

За час першого локдауна ми не звільнили жодного співробітника. Платили зарплату, працювали по доставці. Але! Я хочу пояснити відразу кілька моментів:

Закрито у вихідні - держава нас позбавляє 60-70% обороту. Якщо взяти місяць - 31 день - допустимо 100 тисяч гривень. То 60-70 тисяч ми заробляємо саме у вихідні. Будні дні - допоміжна історія.

Якщо заклад працює не в форматі доставки, а як зал, то доставка покриває 20% обороту.

Що стосується інших проектів - робота над їхнім відкриттям йшла протягом року. У нас не було вибору - потрібно відкривати. Гроші вклали ще рік тому на відкриття зараз.

Ми не можемо чекати закінчення коронавірусної кризи. Приміщення в оренді, довгий ремонт.

З боку може здатися, що у нас все з ** бись. Насправді все так, як і в інших.

За підрахунками Асоціації рестораторів України за перший локдаун було закрито 19% закладів громадського харчування. Що буде після другого ... Закриваючи заклади на вихідні, уряд відбирає у ресторанів і кафе можливість отримувати як мінімум половину свого щомісячного обороту. А це ламає будь-яку бізнес-модель ресторанного бізнесу.

Уряд готовий підставити плече?

Зараз влада наївно думає, що зможе ще якийсь час протриматися без компенсацій малому бізнесу. Державна податкова служба України публікує оптимістичну статистику про зростання реєстрації приватних підприємців.

Тільки мовчать в цих даних про збільшення осіб, які перейшли на третю групу єдиного податку, а це всього 5% від доходів. Намагаються не акцентувати увагу, що податковими у нас були все-таки "канікули", а не зупинка виплат в казну для тих, хто пішов на відпочинок за свій рахунок бізнесменів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і уряд пообіцяли 500 тисяч нових робочих місць. Тільки, вони так і не з'явилися в повному обсязі. На пряме запитання прем'єр відповів, що "не знає", де обіцяні робочі місця. Хоча б чесно.

Голова уряду на своїй сторінці Facebook пише: "Уряд готовий підставити плече". Однак, як це буде працювати, поки нікому не відомо.

Шмигаль після прийнятого рішення про карантин вихідного дня, написав у себе в Telegram, що Кабмін бачить це в такий спосіб:

компенсувати частини зарплат працівників у зв'язку з простоєм;

впровадити програму портфельних гарантій. Вона повинна запрацювати найближчим часом - до 80% кредиту буде покривати держава;

застосувати механізм визнання "карантину вихідного дня" форс-мажорною обставиною, що ми зараз обговорюємо з Торгово-промисловою палатою.

продовжити реалізацію програми доступних кредитів "5-7-9", яка дозволить отримати кредитні канікули для бізнесу. Тобто рефінансувати існуючі позики фактично під 0%.

Однак, прем'єр, як завжди, не називає термінів виконання написаного.

Автор: Олександр Poison Нечай