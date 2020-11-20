Долар різко подорожчав напередодні вихідних: чого чекати далі

Станом на 20 листопада в Україні оновився курс валют: долар помітно зміцнив свої позиції, євро після вчорашнього падіння також подорожчало. У той же час Україні не загрожує дефолт найближчим часом.

Таку думку озвучив інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital і фінансовий аналітик Сергій Фурса в коментарі "Телеграфу".

Свіжий курс валют на 20 листопада:

Долар - 28.2572,

Євро - 33.4353,

Рубль - 0.3702,

Польський злотий - 7.4758,

Англійський фунт стерлінгів - 37.3899,

Швейцарський франк - 30.9719.

Чого чекати далі?

За словами Фурси, тиск на гривню безумовно буде. "У наступному році за умови співпраці з МВФ, ми очікуємо приблизно такого курсу, як закладено в бюджеті - плюс-мінус 29,1 грн. Виходить легке послаблення гривні", - говорить експерт.

Він упевнений, що Україні зараз дефолт не загрожує, загроза може з'явитися через рік або два.

Економіст Олексій Кущ згоден з колегою, що різкого падіння гривні не буде.

На його думку долар буде коливатися в діапазоні 27-29 грн/долар в найближчі півроку.

"У нас населення думає, що будь-яка криза в Україні вирішується через девальвацію національної валюти та інфляцію. Зараз інша модель реагування на кризу. Вона проявляється в тому, що Національний банк фактично блокує інструменти амортизації кризи для населення і бізнесу", - відзначає Кущ.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Чи буде долар по 30? Прогноз експертів.