Чи буде долар по 30? Прогноз експертів

У зв'язку з величезним дефіцитом бюджету, спадом економіки та коронавірусною кризою в Україні знову заговорили про загрозу дефолту. Дехто вважає, що гривня може так різко впасти, що долар спочатку стане по 36,6 і ця температура по палаті буде рости. "Телеграф" дізнався, що про це думають фінансові аналітики та економісти.

Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital і фінансовий аналітик Сергій Фурса впевнений з приводу курсу долара та дефолту, що нічого такого точно найближчим часом не передбачається.

"Неможливо передбачити курс на конкретну дату, але тиск на гривню буде. По долару я вам нічого не скажу. У наступному році за умови співпраці з МВФ, ми очікуємо приблизно такого курсу, як закладено в бюджеті - плюс-мінус 29,1 грн. Виходить легке послаблення гривні. Найближчим часом відчуття дефолту немає. А ось рік-два - цілком реально", - каже Фурса.

Статистика за останній місяць демонструє, що курс долара знаходиться на стабільній відмітці, коливаючись на рівні 28,1-28,4.

Економіст Олексій Кущ згоден з колегою, що різкого падіння гривні не буде.

"З курсом долара буде все більш-менш нормально. Його коридор буде становити 27-29 грн/долар на найближчі пів року. У нас населення думає, що будь-яка криза в Україні вирішується через девальвацію національної валюти та інфляцію. Зараз інша модель реагування на кризу. Вона проявляється в тому, що Національний банк фактично блокує інструменти амортизації кризи для населення і бізнесу", - каже Кущ.

Простими словами - банк не друкує гроші, щоб допомогти економіці та населенню пережити кризу. Така модель дуже схожа на часи виходу з "Великої депресії" в США. У них ще тоді була не інфляція, а дефляція - зниження цін.

Падіння імпорту позитивно впливає на гривню

"Чому так відбувається? Бо фактично знижений платоспроможний попит населення та інвестиційний попит бізнесу. Відповідно до цього люди нічого не купують, окрім найбільш необхідних речей. Імпорт з початку цього року скоротився на майже 15%. Менше тече валюти, а це позитивно впливає на курс гривні", - додає Олексій Кущ.

За словами експерта, важливим також є здешевшання енергоресурсів на зовнішніх ринках. "Це теж своєрідна прив’язка до кризи. Також газ, який зараз зберігається в величезних резервуарах та підземних сховищах. Це наслідок минулої теплої зими. Зараз ми не купуємо його на зовнішніх ринках", - говорить Кущ.

Локдаун допомогає гривні

У порівнянні з імпортом, експорт зараз не так впав за ціною. Експорт скоротився лише на 5%. Це позитивно вплинуло на внутрішній баланс. Важливим, за словами економістів, є те, що українці набагато менше подорожують за кордоном. А цей економічний сектор оцінюють близько в 2 мільярдів доларів.

"Проміжний баланс у нас профіцитний. І навіть сальдо поточного рахунку в нас профіцитне. Чого не було з кризи 2016 року. Зазвичай це сальдо вирівнюється в позитив під час кризи, тому що суттєво падає імпорт. Але у 2016 році була різка девальвація гривні. А зараз імпорт впав, через різке скорочення платоспроможного попиту населення та інвестиційного попиту бізнесу. Стабільна складова. Ось вона й буде забезпечувати низькі ціни та більш-менш стабільний курс", - каже Кущ.

Про допомогу гривні завдяки тотальному зачиненню кордонів каже й Сергій Фурса

"Ще важливо розуміти, що є такий фактор невизначеності, як локдаун. Якщо він буде великий у наступному році, то це допоможе гривні", - відмічає Фурса.

Але є нюанси з МВФ

Сергій Фурса каже, що з МВФ не можна сваритись. Якщо з ними рвати зв’язок, то фінансовий клімат в країні навряд буде стабільним. Це відіб’ється на тому ж самому курсі валют. Фурса писав про це у себе в блогах і не втомлюється роз’яснювати окремо чому. Але в Офісі президента вважають, що ніхто ні з ким на конфлікт не йшов. Зеленський впевнений, що уряд виконав всі умови від Міжнародного валютного фонду.

"Що стосується сьогоднішньої заяви Зеленського (розмова була 18.11.2020 - ред.), що перед МВФ ми закрили всі питання - це неправда. Ми дуже багато всього не зробили. В ОП вважають, що виконали все для першого траншу, тому що виконали всі умови, які повинні були бути виконані ще до 30 червня. Це потрібно було для першого рев'ю. З МВФ така поведінка не працює. На цю мить виконати все - це виконати все за програмою тайм-плану. А тут затримка. В тому числі це стосується судової реформи. Нічого подібного не виконано. Ще з МВФ дуже багато різного роду технічних моментів", - резюмує фінансовий аналітик.

Автор: Олександр Poison Нечай