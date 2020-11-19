Чи буде долар по 30? Прогноз експертів

У зв'язку з величезним дефіцитом бюджету, спадом економіки та коронавірусною кризою в Україні знову заговорили про загрозу дефолту. Дехто вважає, що гривня може так різко впасти, що долар спочатку стане по 36,6 і ця температура по палаті буде рости. "Телеграф" дізнався, що про це думають фінансові аналітики та економісти.
Інвестиційний банкір, фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital і фінансовий аналітик Сергій Фурса впевнений з приводу курсу долара та дефолту, що нічого такого точно найближчим часом не передбачається.
"Неможливо передбачити курс на конкретну дату, але тиск на гривню буде. По долару я вам нічого не скажу. У наступному році за умови співпраці з МВФ, ми очікуємо приблизно такого курсу, як закладено в бюджеті - плюс-мінус 29,1 грн. Виходить легке послаблення гривні. Найближчим часом відчуття дефолту немає. А ось рік-два - цілком реально", - каже Фурса.
Статистика за останній місяць демонструє, що курс долара знаходиться на стабільній відмітці, коливаючись на рівні 28,1-28,4.
Економіст Олексій Кущ згоден з колегою, що різкого падіння гривні не буде.
"З курсом долара буде все більш-менш нормально. Його коридор буде становити 27-29 грн/долар на найближчі пів року. У нас населення думає, що будь-яка криза в Україні вирішується через девальвацію національної валюти та інфляцію. Зараз інша модель реагування на кризу. Вона проявляється в тому, що Національний банк фактично блокує інструменти амортизації кризи для населення і бізнесу", - каже Кущ.
Простими словами - банк не друкує гроші, щоб допомогти економіці та населенню пережити кризу. Така модель дуже схожа на часи виходу з "Великої депресії" в США. У них ще тоді була не інфляція, а дефляція - зниження цін.
"Чому так відбувається? Бо фактично знижений платоспроможний попит населення та інвестиційний попит бізнесу. Відповідно до цього люди нічого не купують, окрім найбільш необхідних речей. Імпорт з початку цього року скоротився на майже 15%. Менше тече валюти, а це позитивно впливає на курс гривні", - додає Олексій Кущ.
За словами експерта, важливим також є здешевшання енергоресурсів на зовнішніх ринках. "Це теж своєрідна прив’язка до кризи. Також газ, який зараз зберігається в величезних резервуарах та підземних сховищах. Це наслідок минулої теплої зими. Зараз ми не купуємо його на зовнішніх ринках", - говорить Кущ.
У порівнянні з імпортом, експорт зараз не так впав за ціною. Експорт скоротився лише на 5%. Це позитивно вплинуло на внутрішній баланс. Важливим, за словами економістів, є те, що українці набагато менше подорожують за кордоном. А цей економічний сектор оцінюють близько в 2 мільярдів доларів.
"Проміжний баланс у нас профіцитний. І навіть сальдо поточного рахунку в нас профіцитне. Чого не було з кризи 2016 року. Зазвичай це сальдо вирівнюється в позитив під час кризи, тому що суттєво падає імпорт. Але у 2016 році була різка девальвація гривні. А зараз імпорт впав, через різке скорочення платоспроможного попиту населення та інвестиційного попиту бізнесу. Стабільна складова. Ось вона й буде забезпечувати низькі ціни та більш-менш стабільний курс", - каже Кущ.
Про допомогу гривні завдяки тотальному зачиненню кордонів каже й Сергій Фурса
"Ще важливо розуміти, що є такий фактор невизначеності, як локдаун. Якщо він буде великий у наступному році, то це допоможе гривні", - відмічає Фурса.
Сергій Фурса каже, що з МВФ не можна сваритись. Якщо з ними рвати зв’язок, то фінансовий клімат в країні навряд буде стабільним. Це відіб’ється на тому ж самому курсі валют. Фурса писав про це у себе в блогах і не втомлюється роз’яснювати окремо чому. Але в Офісі президента вважають, що ніхто ні з ким на конфлікт не йшов. Зеленський впевнений, що уряд виконав всі умови від Міжнародного валютного фонду.
"Що стосується сьогоднішньої заяви Зеленського (розмова була 18.11.2020 - ред.), що перед МВФ ми закрили всі питання - це неправда. Ми дуже багато всього не зробили. В ОП вважають, що виконали все для першого траншу, тому що виконали всі умови, які повинні були бути виконані ще до 30 червня. Це потрібно було для першого рев'ю. З МВФ така поведінка не працює. На цю мить виконати все - це виконати все за програмою тайм-плану. А тут затримка. В тому числі це стосується судової реформи. Нічого подібного не виконано. Ще з МВФ дуже багато різного роду технічних моментів", - резюмує фінансовий аналітик.
Автор: Олександр Poison Нечай