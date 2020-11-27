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Гривня ще ослабла в Чорну п'ятницю: курс валют в Україні на 27 листопада

Гривня ще ослабла в Чорну п'ятницю: курс валют в Україні на 27 листопада
Оновлено 09:14 Сьогодні Телеграф Фото: НБУ via Flickr

В Україні на ранок 27 листопада знову оновився курс валют: гривня продовжує втрачати свої позиції, долар із євро поповзли вгору.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

Варто відзначити, що в порівнянні з курсом за 26 листопада, долар і євро подорожчали, гривня трохи здала свої позиції.

Офіційний курс валют НБУ в п'ятницю 27 листопада:

  • 100 доларів США - 2844 грн (28,44 за долар, +6 коп.)

  • 100 євро - 3384 грн (33,84 за євро, +6 коп.)

  • 100 російських рублів - 37,5 грн (3,75 за 10 рублів, 0 коп.)

  • 100 польських злотих - 756 грн (7,56 за злотий, 0 коп.)

У той же час варто звернути увагу, що за курсом Нацбанку українці не можуть купувати валюту, а тільки можуть відстежити тенденції на ринку валют в Україні, таким чином ціна за покупку і продаж в обмінниках буде злегка відрізнятися.

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Все по темі:

Курс, Курс валют, Гривня, Долар, Україна, Євро.

Автор:

Телеграф
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