Гривня ще ослабла в Чорну п'ятницю: курс валют в Україні на 27 листопада

В Україні на ранок 27 листопада знову оновився курс валют: гривня продовжує втрачати свої позиції, долар із євро поповзли вгору.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

Варто відзначити, що в порівнянні з курсом за 26 листопада, долар і євро подорожчали, гривня трохи здала свої позиції.

Офіційний курс валют НБУ в п'ятницю 27 листопада:

100 доларів США - 2844 грн (28,44 за долар, +6 коп.)

100 євро - 3384 грн (33,84 за євро, +6 коп.)

100 російських рублів - 37,5 грн (3,75 за 10 рублів, 0 коп.)

100 польських злотих - 756 грн (7,56 за злотий, 0 коп.)

У той же час варто звернути увагу, що за курсом Нацбанку українці не можуть купувати валюту, а тільки можуть відстежити тенденції на ринку валют в Україні, таким чином ціна за покупку і продаж в обмінниках буде злегка відрізнятися.