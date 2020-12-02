Скачать
Середа, 02.12.2020
Медперсонал сильно виснажений, для боротьби з COVID-19 вже залучаємо студентів та інтернів, - заступник міністра Ірина Микичак
Медперсонал сильно виснажений, для боротьби з COVID-19 вже залучаємо студентів та інтернів, - заступник міністра Ірина Микичак
Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Серед загиблих - двоє підлітків: з'явилися деталі смертельної аварії в Закарпатті (фото і відео)
Син завуча в приватній школі чашкою розбив дівчинці голову, але винною зробили постраждалу: подробиці резонансної історії
Син завуча в приватній школі чашкою розбив дівчинці голову, але винною зробили постраждалу: подробиці резонансної історії
Майже 13,9 тисячі одужали: Україна нарешті поставила хороший рекорд COVID-19
Майже 13,9 тисячі одужали: Україна нарешті поставила хороший рекорд COVID-19

Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня

Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
Оновлено 09:22 Сьогодні Телеграф

Національний банк України відновив дані офіційного курсу долара і євро по відношенню до гривні. Станом на 2 грудня долар і євро продовжують впевнено зростати. У порівнянні з вчорашнім днем долар подорожчав на 5 копійок, а євро - на 6.

Про це інформує офіційний сайт відомства.

Зауважимо, що гривня знову ослабла по відношенню до долара, який вже перетнув позначку в 28, 50, на сьогодні його ціна - 28, 55 гривні (на 1 грудня - 28, 50 гривні).

Євро також не відстає. Сьогодні його ціна 34,21 гривні, тоді як ще вчора він коштував 34, 15 гривні.

У той же час варто звернути увагу, що за курсом Нацбанку українці не можуть купувати валюту, а тільки можуть відстежити тенденції на ринку валют в Україні, таким чином ціна за покупку і продаж в обмінниках буде злегка відрізнятися.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБУ, Курс валют, Гривня, Долар, Євро.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Медперсонал сильно виснажений, для боротьби з COVID-19 вже залучаємо студентів та інтернів, - заступник міністра Ірина Микичак
02 Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
03 Майже 13,9 тисячі одужали: Україна нарешті поставила хороший рекорд COVID-19
04 З Днем ангела, Олександр! Красиві привітання на іменини 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня
Відразу в дев'яти областях України за добу зросла кількість нових випадків і смертей від коронавірусу
Відразу в дев'яти областях України за добу зросла кількість нових випадків і смертей від коронавірусу
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
Степанов назвав терміни, коли Україна побачить ефект карантину замість нових рекордів COVID-19
У грудні на українців чекають додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати
У грудні на українців чекають додаткові вихідні: скільки будемо відпочивати
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся