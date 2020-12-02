Долар впевнено додає в ціні: курс валют в Україні на 2 грудня

Національний банк України відновив дані офіційного курсу долара і євро по відношенню до гривні. Станом на 2 грудня долар і євро продовжують впевнено зростати. У порівнянні з вчорашнім днем долар подорожчав на 5 копійок, а євро - на 6.

Про це інформує офіційний сайт відомства.

Зауважимо, що гривня знову ослабла по відношенню до долара, який вже перетнув позначку в 28, 50, на сьогодні його ціна - 28, 55 гривні (на 1 грудня - 28, 50 гривні).

Євро також не відстає. Сьогодні його ціна 34,21 гривні, тоді як ще вчора він коштував 34, 15 гривні.

У той же час варто звернути увагу, що за курсом Нацбанку українці не можуть купувати валюту, а тільки можуть відстежити тенденції на ринку валют в Україні, таким чином ціна за покупку і продаж в обмінниках буде злегка відрізнятися.