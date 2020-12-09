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Долар і євро опустилися до важливого психологічного порогу: курс валют на 9 грудня

Долар і євро опустилися до важливого психологічного порогу: курс валют на 9 грудня
Оновлено 09:24 Сьогодні Телеграф

Національний банк України встановив нові дані офіційного курсу долара і євро по відношенню до гривні.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, НБУ укріпив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 5 копійок. Тепер за один долар доведеться заплатити 28,08 гривні (на 8 грудня - 28,23 гривні).

Аналогічна ситуація склалася і з курсом євро. Він продовжив падіння і встановився в середу на рівні 34,05 гривні (на 8 грудня - 34,25 гривні).

За даними НБУ, в середу, 9 грудня, курси основних валют будуть встановлені на такому рівні:

  • 1 долар США - 28,08 грн.

  • 1 євро - 34,05 грн.

  • 1 російський рубль - 0,38 грн.

  • 1 польський злотий - 7,62 грн.

При цьому варто враховувати, що звичайні українці не можуть купувати або продавати валюту за курсом НБУ. В обмінниках ціни на валюту злегка відрізняються. Купити і продати валюту в українських банках 9 грудня можна за такими цінами:

На чорному ринку курс покупки долара складає 28,18 грн за долар, продаж - 28,25 грн. Курс євро в покупку 34,00 грн за євро, в продажу - 34,16 грн.

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Все по темі:

Гроші, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.

Автор:

Телеграф
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