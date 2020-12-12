Хто і як може отримати 8 тисяч гривень від влади в Україні: проста інфографіка

В Україні підприємці і працівники, які постраждали від дії карантинних заходів, зможуть отримати разову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

"Телеграф" підготував невелику пам'ятку про те, хто і як зможе отримати ці гроші.

Як відомо, отримати виплати можуть:

наймані працівники, які втратили частину зарплати через карантинні заходи;

ФОП, які втратили частину доходу через неможливість повноцінної роботи;

ФОП, діяльність яких потрапила під заборону через карантин;

юридичні особи, з метою сплати єдиного внеску на соціальне страхування;

підприємства, які не скоротили своїх працівників.

Для отримання коштів необхідно:

відкрити банківський рахунок за стандартом IBAN

зареєструватися в додатку "Дія"

подати заяву до 21 грудня

Як повідомлялося раніше, Кабмін має намір ввести локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.