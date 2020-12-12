Хто і як може отримати 8 тисяч гривень від влади в Україні: проста інфографіка

В Україні підприємці і працівники, які постраждали від дії карантинних заходів, зможуть отримати разову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.
"Телеграф" підготував невелику пам'ятку про те, хто і як зможе отримати ці гроші.
Як відомо, отримати виплати можуть:
- наймані працівники, які втратили частину зарплати через карантинні заходи;
- ФОП, які втратили частину доходу через неможливість повноцінної роботи;
- ФОП, діяльність яких потрапила під заборону через карантин;
- юридичні особи, з метою сплати єдиного внеску на соціальне страхування;
- підприємства, які не скоротили своїх працівників.
Для отримання коштів необхідно:
- відкрити банківський рахунок за стандартом IBAN
- зареєструватися в додатку "Дія"
- подати заяву до 21 грудня
Як повідомлялося раніше, Кабмін має намір ввести локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.