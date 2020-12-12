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Субота, 12.12.2020
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Хто і як може отримати 8 тисяч гривень від влади в Україні: проста інфографіка

Хто і як може отримати 8 тисяч гривень від влади в Україні: проста інфографіка
06:27 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

В Україні підприємці і працівники, які постраждали від дії карантинних заходів, зможуть отримати разову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень.

"Телеграф" підготував невелику пам'ятку про те, хто і як зможе отримати ці гроші.

Як відомо, отримати виплати можуть:

  • наймані працівники, які втратили частину зарплати через карантинні заходи;
  • ФОП, які втратили частину доходу через неможливість повноцінної роботи;
  • ФОП, діяльність яких потрапила під заборону через карантин;
  • юридичні особи, з метою сплати єдиного внеску на соціальне страхування;
  • підприємства, які не скоротили своїх працівників.

Для отримання коштів необхідно:

  • відкрити банківський рахунок за стандартом IBAN
  • зареєструватися в додатку "Дія"
  • подати заяву до 21 грудня

Як повідомлялося раніше, Кабмін має намір ввести локдаун з 8 до 24 січня 2021 року.

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Все по темі:

Карантин, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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