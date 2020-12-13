Курс долара може впасти нижче 28: озвучений прогноз

У найближчі дні курс долара до гривні повинен знизитися. Долар на міжбанку може коштувати через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

При цьому експерт нагадав, що курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,8-1,1%.

Минулого тижня офіційний курс долара США, який встановив НБУ, знизився на 0,8% з 28,30 до 28,08 грн. За даними компанії «УкрДилінг», за цей же час попит і пропозицію знизилися з 28,25/28,27 до 27,94/27,96 (-1,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,24/28,44 до 27,96/28,20 (-1,0%/- 0,9%). При цьому між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.