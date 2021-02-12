Пенсії в Україні зростуть на 700 гривень: що відбувається з надходженнями до ПФУ (інфографіка)

На цей час в Україні майже 11,2 мільйона пенсіонерів. Тобто кожен четвертий українець є пенсіонером. Не секрет, що ця категорія населення є найменш соціально захищеною. "Телеграф" вирішив розібратись, чи очікувати пенсіонерам додаткових виплат найближчим часом.

Буде індексація пенсій

Ми вже писали, що з 1 березня пенсії обіцяють проіндексувати. За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, їх зроблять "більш сучасними".

“З 1 березня планується провести індексацію пенсій, так зване осучаснення, відповідно до зростання 50% зарплати, 50% інфляції – орієнтовно це буде близько 11%”.

Нещодавно з’явилися статистичні дані по надходженню та втратах пенсій, які опублікували Пенсійний фонд України (ПФУ) сумісно з ресурсом про фінанси та економіку Finbalance.

Як проаналізував "Телеграф", у порівнянні з минулим роком ситуація з надходженням фінансів до ПФУ краща. Однак вона не влаштовує сам державний фонд, бо у планах були закладені інші показники. Цифри зросли, але не надто сильно.

До чого тут ЄСВ

Видатки державної структури у 2020 році перевищили доходи, але всього на 3%. Зазначимо, що надходження до Пенсійного фонду рік за роком зростають. З 2019 до 2020 вони виросли на 7%. Доходів від Єдиного соціального внеску (ЄСВ - обов'язковий платіж державі для можливості кожному мати обов'язкове соціальне страхування. Це не податок. ЄСВ покриває одразу чотири витрати громадянина до бюджету - ПФУ, виплати по безробіттю, тимчасової непрацездатності, нещасні випадки на виробництві - ред.) Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав на 35% менше, ніж очікував. Спочатку нагадаємо актуальні цифри за підсумками 2020 року.

Надходження до Пенсійного фонду України від ЄСВ, який розподіляють на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2020 рік наступні:

Видатки Пенсійного фонду за минулий рік перевищили доходи всього на 3%. Мало це, чи багато, можна побачити по інфографіці:

За перший місяць 2021 року ПФУ заробив більше ніж за січень 2020 року, але менше, ніж планував. Доходи у відомства зросли на 8%, але мали бути більше за 13%. Причина розбіжності лежить у ЄСВ, який склав 19,9 млрд грн (планувалось 22 млрд грн). Очевидно, на ситуацію вплинув локдаун, карантин та поступове закриття бізнесів.

Ситуація за пенсіями на початку 2021 року

Надходження до Пенсійного фонду України від ЄСВ, який розподіляють на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за січень 2021 року виглядають наступним чином:

По доходах у січні 2021 року власні надходження більше торішніх за цей період на 6%, фінансування з держбюджету виросло на 11%.

Очікується, що пенсія в середньому по Україні за рік підвищиться на 700 грн.

На пенсію треба відкладати гроші, держава нам поможе?

Зараз в уряді знову заговорили про необхідність введення накопичувальних пенсій. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна каже, що зараз в парламенті є два законопроєкти щодо накопичувальних пенсій.

"Ми пропонуємо, щоб участь в системі була обов'язково для найманих працівників до 50 років, а ті, хто старше, могли самі вирішувати, брати участь або відмовитися, що буде сприяти підвищенню рівня зайнятості людей у віці".

Така модель буде діяти для тих, хто працює та думає вкладати у свою старість. Накопичення будуть працювати на кшталт акцій.

Марина Лазебна: "Пенсійні накопичення будуть вкладатися в економіку країни, активи, визначені законодавством як надійні (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, цінні папери підприємств, депозити, банківські метали, нерухомість).

При цьому вклади "розкладуть по різних кошиках" - головний метод, що забезпечує у світі збереження коштів протягом довгого часу. Ці активи можуть бути як гривневими, так і валютними, що захистить пенсійні накопичення і від курсових коливань".

Зараз схема введення накопичування в Україну виглядає наступним чином: у 2021 Верховна Рада має прийняти закон; у 2022 - підзаконні акти та підготувати інфраструктуру; з 2023 року люди почнуть віддавати по 2% щомісяця на свої накопичувальні рахунки.

Але! Як чинним пенсіонерам перейти на систему накопичення та чи можливо буде кожній охочій людині в віці стати "акціонером" пояснень поки нема.