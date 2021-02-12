Скачать
П'ятниця, 12.02.2021
Втрата Україною транзиту російського газу в Європу розв'яже Путіну руки, - нардеп Богдан Яременко
Втрата Україною транзиту російського газу в Європу розв'яже Путіну руки, - нардеп Богдан Яременко
США і Польща можуть докорінно змінити хід переговорів по Донбасу: чого від них можна очікувати
США і Польща можуть докорінно змінити хід переговорів по Донбасу: чого від них можна очікувати
Погода в Україні стрімко погіршується: поради водіям і пішоходам, як не постраждати
Погода в Україні стрімко погіршується: поради водіям і пішоходам, як не постраждати
Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого
Сніданок для коханої: 5 рецептів, які не залишать її байдужою 14 лютого

Пенсії в Україні зростуть на 700 гривень: що відбувається з надходженнями до ПФУ (інфографіка)

Пенсії в Україні зростуть на 700 гривень: що відбувається з надходженнями до ПФУ (інфографіка)
14:58 Сьогодні Телеграф

На цей час в Україні майже 11,2 мільйона пенсіонерів. Тобто кожен четвертий українець є пенсіонером. Не секрет, що ця категорія населення є найменш соціально захищеною. "Телеграф" вирішив розібратись, чи очікувати пенсіонерам додаткових виплат найближчим часом.

Буде індексація пенсій

Ми вже писали, що з 1 березня пенсії обіцяють проіндексувати. За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченко, їх зроблять "більш сучасними". 

“З 1 березня планується провести індексацію пенсій, так зване осучаснення, відповідно до зростання 50% зарплати, 50% інфляції – орієнтовно це буде близько 11%”. 

Нещодавно з’явилися статистичні дані по надходженню та втратах пенсій, які опублікували  Пенсійний фонд України (ПФУ) сумісно з ресурсом про фінанси та економіку Finbalance.

Як проаналізував "Телеграф", у порівнянні з минулим роком ситуація з надходженням фінансів до ПФУ краща. Однак вона не влаштовує сам державний фонд, бо у планах були закладені інші показники. Цифри зросли, але не надто сильно. 

До чого тут ЄСВ 

Видатки державної структури у 2020 році перевищили доходи, але всього на 3%. Зазначимо, що надходження до Пенсійного фонду рік за роком зростають. З 2019 до 2020 вони виросли на 7%. Доходів від Єдиного соціального внеску (ЄСВ - обов'язковий платіж державі для можливості кожному мати обов'язкове соціальне страхування. Це не податок. ЄСВ покриває одразу чотири витрати громадянина до бюджету - ПФУ, виплати по безробіттю, тимчасової непрацездатності, нещасні випадки на виробництві - ред.) Пенсійний фонд України (ПФУ) отримав на 35% менше, ніж очікував. Спочатку нагадаємо актуальні цифри за підсумками 2020 року. 

Надходження до Пенсійного фонду України від ЄСВ, який розподіляють на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2020 рік наступні: 

Надходження до Пенсійного фонду України від єдиного внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за 2020 рік (оперативні дані)

Видатки Пенсійного фонду за минулий рік  перевищили доходи всього на 3%. Мало це, чи багато, можна побачити по інфографіці: 

Фактичні доходи та видатки Пенсійного фонду України за 2020 рік (оперативні дані)

За перший місяць 2021 року ПФУ заробив більше ніж за січень 2020 року, але менше, ніж планував. Доходи у відомства зросли на 8%, але мали бути більше за 13%. Причина розбіжності лежить у ЄСВ, який склав 19,9 млрд грн (планувалось 22 млрд грн). Очевидно, на ситуацію вплинув локдаун, карантин та поступове закриття бізнесів. 

Ситуація за пенсіями на початку 2021 року 

Надходження до Пенсійного фонду України від ЄСВ, який розподіляють на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за січень 2021 року виглядають наступним чином: 

Надходження до Пенсійного фонду України від єдиного внеску, розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за січень 2021 року (оперативні дані)

По доходах у січні 2021 року власні надходження більше торішніх за цей період на 6%, фінансування з держбюджету виросло на 11%. 

Доходи Пенсійного фонду України (оперативні дані)

Очікується, що пенсія в середньому по Україні за рік  підвищиться на 700 грн.

На пенсію треба відкладати гроші, держава нам поможе? 

Зараз в уряді знову заговорили про необхідність введення накопичувальних пенсій. Міністр соціальної політики України Марина Лазебна каже, що зараз в парламенті є два законопроєкти щодо накопичувальних пенсій. 

"Ми пропонуємо, щоб участь в системі була обов'язково для найманих працівників до 50 років, а ті, хто старше, могли самі вирішувати, брати участь або відмовитися, що буде сприяти підвищенню рівня зайнятості людей у віці".

Така модель буде діяти для тих, хто працює та думає вкладати у свою старість. Накопичення будуть працювати на кшталт акцій. 

Марина Лазебна: "Пенсійні накопичення будуть вкладатися в економіку країни, активи, визначені законодавством як надійні (державні цінні папери, в тому числі цільові на реалізацію довгострокових проєктів, цінні папери підприємств, депозити, банківські метали, нерухомість).

При цьому вклади "розкладуть по різних кошиках" - головний метод, що забезпечує у світі збереження коштів протягом довгого часу. Ці активи можуть бути як гривневими, так і валютними, що захистить пенсійні накопичення і від курсових коливань". 

Зараз схема введення накопичування в Україну виглядає наступним чином: у 2021 Верховна Рада має прийняти закон; у 2022 - підзаконні акти та підготувати інфраструктуру; з 2023 року люди почнуть віддавати по 2% щомісяця на свої накопичувальні рахунки. 

Але! Як чинним пенсіонерам перейти на систему накопичення та чи можливо буде кожній охочій людині в віці стати "акціонером" пояснень поки нема.

Пенсії з 1 січня зростуть: кому очікувати додаткових грошей (інфографіка)

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олександр Poison Нечай
Автор: Олександр Poison Нечай Журналіст
Перегляди: 62

Все по темі:

ПФУ, Україна, ЄСВ, Пенсії.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Інший Франко&quot; і &quot;Нереальний коп&quot;: українські фільми 2021 року, які заслуговують на вашу увагу (відео)
"Інший Франко" і "Нереальний коп": українські фільми 2021 року, які заслуговують на вашу увагу (відео)
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Що подарувати на День святого Валентина дівчині і хлопцю: ідеї (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся