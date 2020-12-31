Пенсії з 1 січня зростуть: кому очікувати додаткових грошей (інфографіка)

З 1 січня мінімальна пенсія зросте на 300 гривень, тому що мінімальна зарплатня зросте на 1 тисячу гривень. Це торкнеться людей віком більшим за 65 років. Гендерне розділення також присутнє: для чоловіків підвищення буде, якщо вони мають стаж понад 30 років, жінки - понад 25 років.

Тим, кому за 80 років доплачуватимуть до 500 гривень. Їх мінімальна пенсія сягне відмітки у 2600 гривень при стажі від 25 років чоловіки та від 20 років - жінки.

Весна для пенсіонерів почнеться з індексації. Поки що планують підвищити на 11% з 1 березня. З квітня перерахують пенсії тим, хто працює. Будуть враховувати розмір зарплатні та трудовий стаж.

У липні уряд підвищить мінімальну пенсію ще на 200 гривень тим, кому за 65, за описаним вище сценарієм.

Пенсіонерам у віці від 75 до 80 років додадуть по 400 гривень. Їх мінімальна пенсія сягне відмітки у 2500 гривень при стажі від 25 років чоловіки та від 20 років - жінки.

Для тих, кому за 80 років цифри не зміняться. Тільки одиноким будуть нараховувати 3342 гривні і це з грошима на догляд літньої людини.

У грудні мінімальну пенсію мають підвищити ще на 80 гривень, тому що планується зростання прожиткового мінімуму на таку ж суму.

Через те, що мінімальна зарплатня сягне відмітки у 6,5 тисяч гривень у грудні 2021 Пенсійному фонду урізали 8,5 мільярдів гривень, але Кабінет міністрів планує поетапне підвищення пенсій.

Нагадаємо, в грудні пенсії виросли у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

Автор: Олександр Poison Нечай