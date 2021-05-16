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Нацбанк вводить в обіг золоту гривню: де і коли можна її купити

Нацбанк вводить в обіг золоту гривню: де і коли можна її купити
01:28 Сьогодні Телеграф НБУ

Національний банк України в понеділок, 17 травня, вводить в обіг золоту пам'ятну монету "1 Гривня".

Про це повідомляється в релізі Нацбанку, розміщеному на його сайті.

"Вона відтворює дизайн оборотної монети "Володимир Великий" номіналом 1 гривня зразка 2004 року, присвяченій видатному державному і політичному діячеві, автору середньовічної європейської держави Руси-України - князю Київському Володимиру Великому", - йдеться в повідомленні.

У той же час, підкреслюють в фінрегуляторі, монета має окремі відмінності від оборотної монети "Володимир Великий".

"Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована ця золота пам’ятна монета була у 2010 році тиражем 500 штук", - відзначають в НБУ.

золота гривня_НБУ

На аверсі пам’ятної монети “1 Гривня” розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким написи: Україна/Національний банк; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), ГОЛОВА та підпис В. С. Стельмаха, який очолював Національний банк України у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.

На реверсі монети розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви, та напис Володимир Великий (угорі півколом).

Художник і скульптор - Володимир Дем'яненко.

З огляду на ймовірність підвищеного попиту на пам'ятну монету "1 Гривня", Національний банк планує почати її реалізацію на електронних аукціонах.

"Це дасть можливість на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів, зокрема банків, нумізматів та їх об’єднань, інших юридичних та фізичних осіб", - відзначають в НБУ.

Перший електронний аукціон з продажу пам'ятної монети України "1 Гривня" відбудеться в день її введення в обіг - 17 травня. Його планується провести на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ" в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

На торги буде запропоновано 50 штук пам'ятних монет "1 Гривня" (50 лотів - по одній монеті в футлярі в кожному лоті).

Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі.

Про проведення наступних аукціонів НБУ та Універсальна товарна біржа "Контрактовий дім УМВБ" будуть завчасно повідомляти на своїх офіційних сайтах.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 77

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НБУ, Монета, Гривня, УМВБ, Золота, Обіг, електронні торги.
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