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Долар і євро подешевшали, а злотий додав у вартості: курс валют в Україні на 24 травня

Долар і євро подешевшали, а злотий додав у вартості: курс валют в Україні на 24 травня
06:13 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Національний банк України встановив курс валют на понеділок, 24 травня.

Як випливає з даних регулятора, за вихідні долар США втратив у вартості 1 копійку, а основна валюта Євросоюзу цілих 3.

На тлі цього, додав у вартості польський злотий. Він підріс на 3 копійки.

Російський рубль теж продемонстрував незначне зростання, так за 10 "дерев'яних" будуть давати на 1 копійку більше.

Курс основних валют на 24 травня виглядає наступним чином:

  • 1 долар = 27,4572 гривні;
  • 1 євро = 33,4799 грн;
  • 1 злотий = 7,46 грн;
  • 10 рублів = 3,7414 грн.

Повна таблиця курсу іноземних валют виглядає так:

Курс валют в Україні на 24 травня

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції заявив, що "тисне" на уряд і НБУ для того, щоб збільшити пенсії та мінімальну зарплату українцям.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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