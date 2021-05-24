Долар і євро подешевшали, а злотий додав у вартості: курс валют в Україні на 24 травня

Національний банк України встановив курс валют на понеділок, 24 травня.

Як випливає з даних регулятора, за вихідні долар США втратив у вартості 1 копійку, а основна валюта Євросоюзу цілих 3.

На тлі цього, додав у вартості польський злотий. Він підріс на 3 копійки.

Російський рубль теж продемонстрував незначне зростання, так за 10 "дерев'яних" будуть давати на 1 копійку більше.

Курс основних валют на 24 травня виглядає наступним чином:

1 долар = 27,4572 гривні;

1 євро = 33,4799 грн;

1 злотий = 7,46 грн;

10 рублів = 3,7414 грн.

Повна таблиця курсу іноземних валют виглядає так:

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції заявив, що "тисне" на уряд і НБУ для того, щоб збільшити пенсії та мінімальну зарплату українцям.