Долар і євро подешевшали, а злотий додав у вартості: курс валют в Україні на 24 травня

Національний банк України встановив курс валют на понеділок, 24 травня.
Як випливає з даних регулятора, за вихідні долар США втратив у вартості 1 копійку, а основна валюта Євросоюзу цілих 3.
На тлі цього, додав у вартості польський злотий. Він підріс на 3 копійки.
Російський рубль теж продемонстрував незначне зростання, так за 10 "дерев'яних" будуть давати на 1 копійку більше.
Курс основних валют на 24 травня виглядає наступним чином:
Повна таблиця курсу іноземних валют виглядає так:
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський під час своєї прес-конференції заявив, що "тисне" на уряд і НБУ для того, щоб збільшити пенсії та мінімальну зарплату українцям.