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Четверг, 20.05.2021
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Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео
Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео
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Зеленский об "Эпохе бедности": "Я считаю, что мы находимся в нормальном состоянии"

Зеленский об "Эпохе бедности": "Я считаю, что мы находимся в нормальном состоянии"
13:10 Сегодня Телеграф Фото: facebook

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что давит на правительство ради увеличения пенсий и минимальной зарплаты. 

"Что касается бедности. Не просто. Не все зависит от меня. Скажу честно — жму на правительство, чтобы увеличивали и минималку, и пенсии", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что Кабмину приходится непросто как с ним, так и с наполнением бюджета.

 "Экономика развивается достаточно медленно из-за ковида. Тем не менее, если сравнивать с европейскими странами — я считаю, что мы в нормальном состоянии находимся", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано.

Также ранее, глава государства рассказал, что Украина нуждается в пенсионной реформе, ведь того, что сегодня делает страна для пенсионеров - недостаточно.

Отметим, "Телеграф" следит за событием в режиме онлайн и сообщает о самых главных и интересных моментах в материале "Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео"

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Все по теме:

Бедность, Экономика, Зарплата, Пенсия, Владимир Зеленский.
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