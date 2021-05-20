Зеленский об "Эпохе бедности": "Я считаю, что мы находимся в нормальном состоянии"

На пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что давит на правительство ради увеличения пенсий и минимальной зарплаты.

"Что касается бедности. Не просто. Не все зависит от меня. Скажу честно — жму на правительство, чтобы увеличивали и минималку, и пенсии", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что Кабмину приходится непросто как с ним, так и с наполнением бюджета.

"Экономика развивается достаточно медленно из-за ковида. Тем не менее, если сравнивать с европейскими странами — я считаю, что мы в нормальном состоянии находимся", — заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что эпоха бедности закончится только тогда, когда все будут платить налоги, когда дерегуляция будет и когда государство будет максимально диджитализировано.

Также ранее, глава государства рассказал, что Украина нуждается в пенсионной реформе, ведь того, что сегодня делает страна для пенсионеров - недостаточно.

Отметим, "Телеграф" следит за событием в режиме онлайн и сообщает о самых главных и интересных моментах в материале "Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео"