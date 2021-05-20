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Зеленский о низких пенсиях: "Пока справедливости я там не вижу"

Зеленский о низких пенсиях: "Пока справедливости я там не вижу"
12:23 Сегодня Телеграф

Украина нуждается в пенсионной реформе, ведь того, что сегодня делает страна для пенсионеров - недостаточно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции, онлайн-трансляцию которой можно посмотреть здесь. 

"Мы действительно строим справедливую страну, где нет бедности. Я понимаю, что это как раз то направление, которое нам придется строить с нуля. Тем не менее увеличение минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч (а если быть справедливым, то, когда я стал президентом, она составляла 4 тысячи). И до конца этого года, как я и обещал, она будет составлять 6,5 тыс. гривен, - говорит президент. - Что касается пенсий, то там справедливости пока что я не вижу. Будет пенсионная реформа. Тем не менее программа 80+ заработала. А в этом году люди, которым 75+ лет, получат деньги – это вторая ступень реформы. Но этого мало".

Отметим, что с июля 2021 года в Украине ожидается очередное повышение пенсий. Важные для пенсионеров изменения должны произойти и в начале 2022-го, только на этот раз не столь радостные - планируется повышение пенсионного возраста.

Журналисты "Телеграфа" проанализировали, к чему следует готовиться украинским льготникам в контексте этих изменений.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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