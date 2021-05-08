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В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
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В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)

В Украине ожидается очередное увеличение пенсий и пенсионного возраста: что изменится (инфографика)
07:33 Сегодня Телеграф

С июля 2021 года в Украине ожидается очередное повышение пенсий. Важные для пенсионеров изменения должны произойти и в начале 2022-го, только на этот раз не столь радостные - планируется повышение пенсионного возраста. К чему готовиться украинским льготникам - в материале "Телеграфа".

Повышение пенсий

Согласно закону об обязательном общегосударственном пенсионном страховании с 1 июля минимальная пенсия вырастет на 85 гривен - до 1854 гривен.

Те, кому пенсия начислялась от зарплаты, которая была в пять раз больше средней, получат еще 850 гривен ежемесячно.

Также вырастут выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пенсии за особые заслуги. Для повышений лично обращаться никуда не нужно - всех переведут на новые выплаты в автоматическом режиме.

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Пенсии в Украине колеблются от минимальной, которая не может быть меньше прожиточного минимума, до максимального размера, который составляет сейчас 17 690 гривен, а в июле поднимется до 18540 грн. Также добавляется 1% от прожиточного минимума за дополнительный стаж.

Единственным исключением в Украине по пенсиям являются судьи, которым не ограничивают размер выплат.

Повышение пенсионного возраста

В январе 2022-го украинцев ожидает очередной этап изменения требований для выхода на пенсию в 60 лет. С 2022-го требования к трудовому стажу станут большими на 12 месяцев:

- в 60 лет на пенсию смогут уйти лица с 29-ю и более годами стажа;

- в 63 года на пенсию смогут уйти лица со стажем от 19 до 29 лет;

- в 65 лет на пенсию смогут уйти лица со стажем от 15 до 19 лет.

Далее по годам возможность выйти на пенсию будет распределяться следующим образом:

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Александр Poison Нечай
Автор: Александр Poison Нечай Журналист
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Украина, ПФУ, Пенсии, Пенсионный возраст.
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