Пенсионер-переселенец отсудил у Пенсионного фонда задолженность за время оккупации: как ему это удалось?

Может ли пенсионер с оккупированных территорий получить пенсию, которую ему задолжал Пенсионный фонд Украины с 2014 года? Кто-то скажет, что нет, но на самом деле все возможно!

"Телеграф" нашел случай, который может стать хорошим примером для остальных людей с инвалидностью или пожилого возраста, чтобы обратиться в суд с требованием получить сдержек свое.

Как началось дело?

Пенсионер по состоянию здоровья 54-летний Сергей Кендзеерский переехал в Днепр из села Иваново, что в Луганской области, в 2019 году. Ранее он не мог этого сделать, так как он - патриот Украины, был у себя главой местного казачьего объединения, делал проукраинский фестиваль "Победа дикого поля".

"Я говорил, что могу поехать за справками, но это будет поездка в один конец. У меня в паспорте вклеено фото, на котором я в вышиванке и с казацким оселедцем. Представляете, как я выезжал - попал бы на блокпосту на какого дурака - тот расстрелял бы меня", - говорит Кендзеерский.

После долгожданного переезда Сергей Кендзеерский пришел в Пенсионный Фонд с просьбой выплатить ему весь долг за 5 лет. Но получил отказ.

Суд

Пенсионеру с Луганщины пришлось обратиться к правозащитной группы "СИЧ", которая работает с такими случаями в Днепре. Его интересы в суде представляла молодая юрист Виталия Серебрянская, которая тоже покинула оккупированные территории во время войны и за помощь детям погибших военных и воспитанникам детдомов сейчас находится в "черных списках" террористов "ДНР".

Ей удалось доказать, что в течение пяти лет Сергей Кендзеерский не мог покинуть оккупированные территории Луганской области по состоянию здоровья. Днепропетровский окружной административный суд принял решение в пользу пенсионера-переселенца и обязал ПФ выплатить задолженность.

Все дело рассматривалось целый год, из которых суд рассматривал дело Кендзеерского полгода. До подачи иска Пенсионный фонд отказал пенсионеру-инвалиду с оккупированных территорий в выдаче задолженности за семь лет.

"Мы получили решение, оно вступило в силу, а затем мы подали его на выполнение. И вот, когда у Пенсионного фонда появились средства и они смогли исполнить судебное решение, как раз прошел год", - рассказала "Телеграфу" Виталия Серебрянская.

В июле 2020 Днепропетровский окружной административный суд принял сторону переселенца и признал, что проведение АТО/ООС является важной причиной, по которой пенсионер не мог обратиться в Пенсионный Фонд. Решение вступило в силу и ПФ выплатил полную сумму задолженности.

"Хотя решение и было принято в июле, только в сентябре оно вступило в законную силу. У Пенсионного Фонда не было денег на его выполнение. Заплатить они смогли только через пять месяцев", - рассказывает Виталий Серебрянская.

На вопрос нашего корреспондента, а если они бы не заплатили вообще, юрист ответила, что в таких случаях приходится обращаться в полицию и открывать уголовное производство.

Сколько стоил суд?

Большинство людей в Украине считает, что подача в суд - это процесс сложный и в первую очередь - дорогой. Мы спросили, сколько стоило вести дело и кто помогал пенсионеру, у которого нет денег?

"От судебного сбора по ходатайству Сергея Мироновича избавили, потому что он - человек с инвалидностью, вынужденно перемещенное лицо и пенсионер. Мы помогали ему бесплатно. Единственное, на что он тратил деньги - это проезд в общественном транспорте в суд".

Стимул для остальных украинцев отстаивать свои права

"Пенсионный Фонд удивился подобному решению суда. Но показных эмоций не было", - говорит Виталия Серебрянская.

В ПГ "СИЧ" это дело называют "прецедентным", но имеют в виду социальную, а не правовую составляющую (в Украине нет прецедентного права - Авт.).

"В отделе Пенсионного фонда говорили, что только Сергей Миронович звонил к ним и требовал вернуть ему его деньги. Никто не обращался, хотя подобных дел много, - рассказывает Виталия Серебрянская, - Этот кейс показательный для людей с такими же проблемами и должен показать им, что они имеют свое неотъемлемое право на собственные пенсии".

Пока в ПГ "СИЧ" с подобными проблемами обратилось около десяти человек. У двоих случаи идентичные Кендзеерского. На данный момент нет статистики по тому, сколько еще людей живет в Украине, которые не могли выехать с оккупированных территорий в определенное время и оформить себе свои пенсии. Но, напомним, что вообще у нас сейчас 1,5 миллиона человек, которые остались без собственности и домов. Более того, периодически государство относится к ним, как к людям второго сорта.