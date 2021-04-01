Придется еще поработать: как в Украине изменятся условия выхода на пенсию и ее размер с 1 апреля (инфографика)

С 1 апреля в Украине произведут перерасчет для работающих пенсионеров. Увеличить выплаты должны почти 2 миллионам пенсионеров. Но такие доплаты будут зависеть от официальной зарплаты человека и его страхового стажа.

Теперь в Украине пенсию начнут платить по условию возраст-стаж. Это означает, что при желании пойти отдыхать в 60 лет, нужно отработать почти 30. Тем, у кого стаж меньше, придется еще немного поработать в пожилом возрасте (см. Инфографику). В первую очередь это касается женщин.

Исключение составляют женщины-трактористки, а также машинистки строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. Они смогут уйти на пенсию в 55 лет, но при условии стажа не менее 23,5 лет. Мужчинам по таким специальностям нужно отработать 29 лет.

Кроме того, появился пенсионная выработка за деньги - отныне украинцы смогут докупить себе страховой стаж.

Для работающих пенсионеров, пенсии пересчитают так: коэффициент трудового стажа будет увеличиваться на 0,01 пункт за каждый отработанный год после пенсии. Такое же повышение пункта касается предыдущего перерасчета пенсий. В сумме коэффициент по переработке будет расти на 0,02 пункта каждый дополнительный год на работе. Перерасчеты будут делать в автоматическом режиме.