Наш час задоволень ще не настав: скільки українці витрачають на відпочинок порівняно з жителями Заходу

Більшість українців практично не витрачають кошти на відпочинок і подорожі, тоді як європейці і американці виділяють на ці цілі до десятої частини своїх заощаджень.

Про це свідчать дані Держстату України, зібрані "Телеграфом" в загальній інфографіці витрат українців.

Так, категорія витрат на відпочинок і культуру забирає в українців всього 1,5%, з них на оплату туристичних послуг йде 0. Цей "нуль" означає, що на подорожі українці витрачають менше 0,05% витрат.

Не дивно, що в порівнянні з мандрівниками з інших країн середньостатистичний український турист виглядає досить скромно, щоб не сказати бідно. Для порівняння: європейці і американці витрачають в категорії "відпочинок і культура" близько 9% своїх доходів.

В цілому ж простежується пряма залежність: чим благополучніша країна, тим вище витрати її громадян на задоволення. І, мабуть, наш час для задоволень ще не настав.

Більше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Половина - на їжу і інші неприємні сюрпризи: куди йдуть зарплати українців (інфографіка)"