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Долар і євро підросли більш, ніж на 10 копійок: курс валют в Україні 23 червня

Долар і євро підросли більш, ніж на 10 копійок: курс валют в Україні 23 червня
06:04 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Національний банк України опублікував дані про курс валют на середу, 23 червня.

Інформація про це оприлюднена на сайті регулятора.

Згідно з його даними, долар США набрав у вартості 11 копійок, а євро після падіння напередодні подорожчав на цілих 17.

На 7 копійок подорожчав також і польський злотий, а от російський рубль незначно подешевшав.

Таким чином курс найбільш популярних валют в Україні в середу буде виглядати наступним чином:

  • 1 долар США = 27,305 грн;
  • 1 євро = 32,467 грн;
  • 1 злотий = 7,1655 грн;
  • 10 російських рублів = 3,7292 гривні.

Курс інших валют ж буде виглядати ось так:

Курс валют в Україні 23 червня

Як повідомлялося раніше, в 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

Все по темі:

НБУ, Рубль, Курс валют, Гривня, Долар, Євро, Злотий.
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