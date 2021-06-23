Долар і євро підросли більш, ніж на 10 копійок: курс валют в Україні 23 червня

Національний банк України опублікував дані про курс валют на середу, 23 червня.
Інформація про це оприлюднена на сайті регулятора.
Згідно з його даними, долар США набрав у вартості 11 копійок, а євро після падіння напередодні подорожчав на цілих 17.
На 7 копійок подорожчав також і польський злотий, а от російський рубль незначно подешевшав.
Таким чином курс найбільш популярних валют в Україні в середу буде виглядати наступним чином:
Курс інших валют ж буде виглядати ось так:
Як повідомлялося раніше, в 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.