Долар і євро підросли більш, ніж на 10 копійок: курс валют в Україні 23 червня

Національний банк України опублікував дані про курс валют на середу, 23 червня.

Інформація про це оприлюднена на сайті регулятора.

Згідно з його даними, долар США набрав у вартості 11 копійок, а євро після падіння напередодні подорожчав на цілих 17.

На 7 копійок подорожчав також і польський злотий, а от російський рубль незначно подешевшав.

Таким чином курс найбільш популярних валют в Україні в середу буде виглядати наступним чином:

1 долар США = 27,305 грн;

1 євро = 32,467 грн;

1 злотий = 7,1655 грн;

10 російських рублів = 3,7292 гривні.

Курс інших валют ж буде виглядати ось так:

Як повідомлялося раніше, в 2021 році в Україні планують збільшити надбавки до пенсій, а також спецвиплати для пенсіонерів у віці старше 75 років.