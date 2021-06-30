Українцям з 30 червня стали доступні нові операції з валютою: в НБУ розкрили подробиці

Нацбанк України продовжує здійснювати політику валютної лібералізації, і вже з середи, 30 червня, доступні нові можливості.

Про це інформує сайт НБУ.

Повідомляється, що уповноважені установи відтепер зможуть продавати готівкову іноземну валюту за безнал в гривні через платіжні пристрої. Крім того, дозволяється купувати і продавати готівку у валюті в касах банків або обмінних пунктах.

В НБУ продовжують: розширені можливості громадян щодо інвестування за кордон. Так, фізособа-резидент зможе проводити відповідні операції за участю резидента-торговця цінними паперами. З нового тут те, що торговець буде діяти як брокер, і валюта буде переводитися з поточного рахунку громадянина в банку на поточний рахунок торговця, відкритий в цьому ж банку, з подальшим їх переведенням за кордон або на поточні рахунки нерезидентів в Україні.

Також Нацбанк зняв обмеження з терміну на коригування помилкової інформації.

Нагадаємо, глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що в найближчі роки "ПриватБанк" виставлять на продаж.