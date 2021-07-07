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Айті або менеджмент: рейтинг найбільш оплачуваних і затребуваних професій в Україні

Айті або менеджмент: рейтинг найбільш оплачуваних і затребуваних професій в Україні
Оновлено 19:28 Сьогодні Телеграф forumdaily.com

Працівники IT-сфери в Україні отримують більше за інших, але менеджери з продажу більш затребувані.

За даними сайту "work.ua", саме айтішники займають топ-10 місць з найвищими зарплатами в Україні починаючи від 30 і закінчуючи 77 тис. грн. Що стосується менеджерів, їх зарплати, в основному, варіюються в проміжку від 10 до 20 тис. гривень.

Так, в IT-сфері той же С++ розробник або тімлідер отримує в районі 56-62 тис. грн. І якраз ці, а також подібні посади, затребувані у роботодавців.

Разом з тим, в топ-3 пошукових запитів входять вакансії на посади продавців-консультантів, менеджерів з продажу, адміністраторів, директорів, кухарів.

З цього розрізу фахівців за розміром зарплати лідирує директор - на цій посаді можна отримати 20 тис. грн.

Якщо ж говорити про розмір оплати праці в регіональному розрізі, то найбільші середні зарплати пропонують у Донецькій області - 14,5 тис. грн. Найменше в середньому заробляють в Чернівецькій і Волинській областях - там оплата праці становить менше 11 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, що з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата в Україні становить 6 тис. грн.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Робота, Вакансії, Фахівці, Посади, зарптали.
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